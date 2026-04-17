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▲「日日烘焙坊」及「高雄漢來 糕餅小舖」南北聯手，打造以「女王花境」為主題的兩款母親節限定蛋糕。（圖／漢來美食提供）

▲ 「LA ONE Bakery」 今年以「花香入味」為主題，推出兩款全新6吋母親節蛋糕。其中，「十薰茉莉百香慕斯蛋糕」以「香氣」為設計起點，層層堆疊出細膩而鮮明的風味結構。（圖／LA ONE Bakery提供）

甜點是歡慶母親節不可或缺的點睛之筆，看準消費者需求，漢來美食餐飲集團旗下「日日烘焙坊」及「高雄漢來 糕餅小舖」南北聯手，打造以「女王花境」為主題的兩款母親節限定蛋糕。高雄日航酒店限時推出《永生玫瑰》母親節蛋糕。「LA ONE Bakery」今年以「花香入味」為主題，帶來兩款全新6吋母親節蛋糕。由「日日烘焙坊」及「高雄漢來 糕餅小舖」聯手打造的母親節限定蛋糕，以「女王花境」為主題，透過花卉意象與細膩風味設計，詮釋母愛的溫柔與優雅。其中「花語之約」以玫瑰與荔枝為主調，融合莓果的清新酸甜，堆疊出層次分明且細緻優雅的花果風味；另一款「溫柔時光」則以蜂蜜奶香為基底，結合百香果的酸甜與白桃的甜蜜果香，口感清爽不膩、層次豐富。這兩款母親節蛋糕即日起至4月20日止同步推出早鳥優惠。高雄日航酒店《永生玫瑰》母親節蛋糕以永生花束提籃為意象，將最深沉的愛意與感謝凝鑄成一束永不凋零的玫瑰，獻給最重要的母親。蛋糕外型宛如一方盛滿深紅絨玫瑰的圓形花盒，朵朵玫瑰飾以珍珠與金箔點綴，搭配以巧克力精製而成的典雅蝴蝶結緞帶，奢雅而動人。預訂期間自即日起至5/7止（需於3天前預訂）。南台灣米其林綠星餐廳旗下烘焙品牌LA ONE Bakery今年以「花香入味」為主題，推出兩款全新6吋母親節蛋糕。「玫瑰荔枝雙層乳酪慕斯蛋糕」從高雄杉林的一朵玫瑰出發，將在地小農栽種的有機玫瑰融入乳酪慕斯之中。上層為輕盈細緻的玫瑰乳酪慕斯，下層則以北海道奶油乳酪打造濃郁滑順的基底。內餡選用大樹玉荷包荔枝製成蕨餅，Q彈口感與清甜果香成為亮點。另一款「十薰茉莉百香慕斯蛋糕」以「香氣」為設計起點，層層堆疊出細膩而鮮明的風味結構。蛋糕體選用本土三溫糖製作，核心的茉莉花茶奶凍，則選自彰化花壇經十次窨製的茉莉綠茶。內餡搭配蜂蜜香草慕斯與百香果奶餡，並加入青芒果脆丁。「LA ONE Bakery」兩款母親節蛋糕即日起開放預購，消費者可透過門市及官方平台訂購。5月3日前完成預購，還可參加限時加碼抽獎活動。