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腸病毒疫情4月開始上升 疾管署：主要流行病毒為克沙奇

隨著國人旅遊頻繁，日本、越南等國腸病毒疫情持續攀升，越南逾半數腸病毒為71型(EV71)引起。在台灣，自2005年至2024年間，腸病毒重症個案有近8成都是EV71所造成。醫師提醒，自2019年至今已逾7年未見大規模疫情，擔心免疫負債嚴重，加上從境外帶入的病毒，流行再起可能會讓重症風險急遽上升。腸病毒對孩子、家長而言可謂「大魔王」。林口長庚醫院兒童感染科醫師陳志榮今（17）日分享，1998年的首例腸病毒死亡個案是一名8歲女童，當時出現手足口病，隔天開始有頭痛、嘔吐、個性改變等症狀，是中樞神經感染的前期症狀。陳志榮說，急診安排腦部電腦斷層救發現有輕微腦水腫。更出現右手麻痺，幾個小時後開始發紺，口鼻有出血分泌物，轉至加護病房後，入院16小時猛爆性死亡。醫師透露，孩子是首例個案，也從解剖確認是腸病毒71型。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，自2005年到2024年間，腸病毒重症個案有近8成都是腸病毒71型所造成，其最具神經侵犯風險，嚴重時可能在短時間內引發腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%。從1998年起，國內腸病毒71型約每3至4年出現一波流行，邱政洵提到，但台灣自2019年後至今已超過7年未見大規模疫情，即便如此也不能掉以輕心，如東南亞國家等，擔心會有境外個案，導致破口產生。因此公共衛生、接種疫苗都是預防的方式。對於目前國內腸病毒疫情，疾管署發言人曾淑慧提到，目前國內腸病毒疫情，疾管署發言人曾淑慧提到，門急診就診人次約3千人次，疫情也呈現上升趨勢，主要與氣溫逐漸升高、開學後學生接觸較為頻繁有關，往年約是4月後到6月持續往上，到了7月學校放暑假疫情才會逐漸下降。根據社區合約實驗室監視資料顯示，今年迄今主要流行病毒為克沙奇A6、A16、A4型病毒，尚未監測到腸病毒71型病毒，去年社區僅零星檢出3件腸病毒71型陽性檢體，均為輕症個案。曾淑慧說，國內前一次腸病毒71型流行為2019年，當年共計69例腸病毒重症病例，其中53例檢出腸病毒71型病毒。依目前社區監測資料來看，尚未看到流行跡象。至於腸病毒71型疫苗，曾淑慧提到，依傳染病防治法第27條第4項規定，疫苗基金運用於新增疫苗採購時，應依據中央主管機關傳染病防治諮詢會建議之項目，並依成本效益排列優先次序。曾淑慧指出，國內每年社區主要流行腸病毒型別不盡相同。目前國內經衛福部食藥署核准的腸病毒A71型疫苗，可降低腸病毒A71型感染重症或死亡風險，但對於其他可能引起重症的腸病毒型別，未有證據顯示具有交叉保護效力，整體腸病毒預防效果有限。曾淑慧表示，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組會議討論，現階段建議具腸病毒A71型疫苗接種需求者，經醫師評估後自費接種。疾管署將持續依國內流病趨勢、疾病負擔、疫苗接種成效、成本效益分析及疫苗基金財源等更新資訊彙整提案ACIP討論。