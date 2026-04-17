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前民眾黨中配立委李貞秀遭開除黨籍，隨後又被黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡等人爆料「離職換錢」，讓她火大開撕民眾黨。前立委邱毅直言「李貞秀事件發展到如此田地，是很令人扼腕的。」因為中配在台灣長期面臨歧視問題，當初由柯文哲提名李貞秀進入立法院，為中配發聲，本是值得肯定的嘗試。邱毅認為，李貞秀遭質疑雙重國籍法律上並不成立，因為依照台灣現行法律，兩岸關係並非「兩國」，而是一個中國的兩個地區，李貞秀沒有雙重國籍問題。他批評，民進黨政府與綠營媒體持續施壓，不僅透過輿論攻擊，剝奪她的立委質詢權與調閱權，目的就是要逼退她。李貞秀因政治經驗不足，在輿論圍攻下情緒失控、言論失當，甚至波及黃國昌與柯文哲等人，最終遭民眾黨開除黨籍、喪失立委資格。這時綠媒抓住了機會，把她捧在手心成為香餑餑，頻頻邀她上電視節目揭內幕罵民眾黨，目標鎖定在擔任黨主席的黃國昌，邱毅認為，現在的處分過重，若只是停權處理，仍可保留其政治空間。但邱毅看好李貞秀的後續發展，呼籲李貞秀應冷靜面對，釐清立場、回歸初衷，善用自身聲量，未來仍有機會成為促進兩岸和平的重要角色。