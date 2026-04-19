台灣老字號飲料品牌「50嵐」多年來未進駐宜蘭，竟讓當地催生出代購商機。日前一名Threads網友主動開團幫忙代買50嵐飲料，一杯只收取10%費用引發熱議，不少在地人也實際下單，過去亦有宜蘭業者透過交換條件請人帶飲料。而50嵐至今未在宜蘭展店的原因，雖流傳各種都市傳說，但官方已明確回應目前宜蘭與花蓮尚無加盟與展店計畫。
幫宜蘭人買50嵐！超佛代購「一杯收10%」 眾驚呆：第一次聽到
一名網友日前在Threads發文表示，「宜蘭朋友們，我要去買50嵐要幫帶嗎？」開出條件一杯收10%代購費，滿100元就可開團，等同提供「團購式帶飲料服務」。貼文曝光後，許多各地網友驚呼，「第一次聽到連五十嵐都要代購了，好酷」、「之前看蔡哥的影片才知道，宜蘭人真的會團購50嵐回家」、「天啊⋯這樣也能斜槓」、「你好有生意頭腦，將來無可限量」。
消息也釣出不少宜蘭人回應，「已私訊，小孩愛喝」、「可惡，沒跟到」、「超佛心代購」，引起在地人關注。事實上，「宜蘭50嵐代購」商機早已行之有年，許多人都會特地跨越雪山隧道帶幾杯給當地人解饞。過去甚至有頭城蛋糕店業者透露，曾以「不收外送費」作為交換條件，請客人順便從台北幫帶一杯，原因就在於當地根本沒有50嵐門市。
為什麼宜蘭沒有50嵐？官方親自回應了：目前宜花無展店計畫
至於50嵐為何遲遲未進駐宜蘭與花蓮，坊間流傳各種說法，其中最廣為人知的是「老闆曾被宜蘭前女友傷透心，發誓不在宜蘭開店」，或是「運送原物料成本過高」等傳聞，但這些說法從未獲得證實。
曾有網友不解，乾脆直接寄信詢問官方，主旨寫著「拜託擴展宜蘭花蓮門市」，希望能得到正面回應。結果客服回覆表示：「目前50嵐台南區、宜蘭區、花蓮區尚無開放加盟與展店計畫，期待您日後繼續鼓勵支持與愛護50嵐，謝謝」，明確指出暫無相關規劃，與外界傳聞無關。
從官方資訊來看，50嵐在台灣採分區代理制度，由不同代理公司負責營運。現階段僅在台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區則由總部直接管理，而宜蘭與花蓮則尚未設立相關體系，加上品牌對加盟審核與經營控管相對嚴格，也成為至今未展店的關鍵原因之一。
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一名網友日前在Threads發文表示，「宜蘭朋友們，我要去買50嵐要幫帶嗎？」開出條件一杯收10%代購費，滿100元就可開團，等同提供「團購式帶飲料服務」。貼文曝光後，許多各地網友驚呼，「第一次聽到連五十嵐都要代購了，好酷」、「之前看蔡哥的影片才知道，宜蘭人真的會團購50嵐回家」、「天啊⋯這樣也能斜槓」、「你好有生意頭腦，將來無可限量」。
消息也釣出不少宜蘭人回應，「已私訊，小孩愛喝」、「可惡，沒跟到」、「超佛心代購」，引起在地人關注。事實上，「宜蘭50嵐代購」商機早已行之有年，許多人都會特地跨越雪山隧道帶幾杯給當地人解饞。過去甚至有頭城蛋糕店業者透露，曾以「不收外送費」作為交換條件，請客人順便從台北幫帶一杯，原因就在於當地根本沒有50嵐門市。
至於50嵐為何遲遲未進駐宜蘭與花蓮，坊間流傳各種說法，其中最廣為人知的是「老闆曾被宜蘭前女友傷透心，發誓不在宜蘭開店」，或是「運送原物料成本過高」等傳聞，但這些說法從未獲得證實。
曾有網友不解，乾脆直接寄信詢問官方，主旨寫著「拜託擴展宜蘭花蓮門市」，希望能得到正面回應。結果客服回覆表示：「目前50嵐台南區、宜蘭區、花蓮區尚無開放加盟與展店計畫，期待您日後繼續鼓勵支持與愛護50嵐，謝謝」，明確指出暫無相關規劃，與外界傳聞無關。
從官方資訊來看，50嵐在台灣採分區代理制度，由不同代理公司負責營運。現階段僅在台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區則由總部直接管理，而宜蘭與花蓮則尚未設立相關體系，加上品牌對加盟審核與經營控管相對嚴格，也成為至今未展店的關鍵原因之一。