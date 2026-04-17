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效力於福岡軟體銀行鷹隊的台灣投手徐若熙，今日（17日）在主場瑞穗PayPay巨蛋對決歐力士猛牛隊，卻迎來了旅日生涯最慘痛的一戰。徐若熙在首局即遭全壘打轟炸，第2局更被擊出3分砲，最終僅投1又2/3局就狂丟7分被KO換下場。賽前防禦率僅0.69的優異數據瞬間崩盤，賽後防禦率暴漲至4.91，也引發各大日媒的高度關注。《日刊體育》： 【軟銀】徐若熙大亂調，來日後最短KO…初球先頭打者彈、2局途中7失點、5四死球。《體育報知》： 【軟銀】痛恨…徐若熙2局途中7失點KO…從宗佑磨的「開賽彈」開始，2局再遭太田椋3分砲轟炸，淪為歐力士打線發球機（餌食に）。《西日本體育》： 「台灣至寶」主場首勝再度延後，軟銀徐若熙來日最短2局途中7失點KO，控球與球威皆不復往常姿態。《日本電視台》： 【軟銀】徐若熙意想不到的大亂調，2局途中7失點，賽前2場先發防禦率0.69的佳績不再…。徐若熙今日首局首球就被歐力士第一棒宗佑磨擊出右中外野全壘打，這是他連續兩場先發都在首局挨轟。隨後他控球大亂，單局出現2次保送並再掉1分。進入第2局，徐若熙仍未找回節奏，在被擊出二壘安打與投出兩次死球後，陷入1出局滿壘的絕對危機。雖然靠著內野滾地球抓到出局數，但仍丟掉第3分；隨後更被中川圭太敲安、被太田椋轟出3分砲。在投出本場第5次四死球後，小久保裕紀監督果斷走上投手丘撤換先發。徐若熙今日僅完成1.2局（1局又3分之2）的投球，用了60球，被擊出6支安打（含2發全壘打），投出5次四死球，僅有1次三振，失掉7分均為自責分。賽前防禦率原本是傲視全聯盟的0.69，一戰過後激增至4.91。雖然賽前徐若熙曾表示「休賽充足、身體狀態萬全」，且在前兩戰展現了極高的安定感，但今日意想不到的崩盤，讓全場期待他主場首勝的球迷感到萬分遺憾。這也是徐若熙自加盟軟銀以來，表現最不理想且局數最短的一場比賽。