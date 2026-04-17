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台中市豐原區今（17）日發生死亡車禍，80歲詹姓婦人騎乘機車行經豐原大道八段，與同向行駛的大貨車發生碰撞，詹婦雙腿骨折變形、意識不清，送醫傷重不治。根據調查，張男沒有酒駕情形，詳細肇事原因仍有待調查，全案依過失致死罪嫌將張移送偵辦。這起死亡車禍發生在上午10時26分左右，48歲張姓男子駕駛營業大貨車沿豐原大道八段往中正路方向直行，與同向80歲詹姓機車女騎士發生碰撞，救護人員到場發現，詹婦意識不清，雙腿骨折變形，送醫急救後仍不治。警方表示，張男經檢測並未飲酒，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，詹婦部分則尚待醫院抽血檢驗，並依規定報請司法相驗，至於事故原因與責任歸屬，將調閱相關監視器畫面，由交通警察大隊進行分析研判。