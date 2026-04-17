大樂透第115000045期今（17）日開獎，今晚大樂透頭獎2億元，開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新4月17日（五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來對獎看看能不能一舉讓2億元入袋吧！
🟡4月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：07、10、11、22、40、45，特別號18。
49樂合彩：07、10、11、22、40、45。
今彩539：01、02、07、16、26。
39樂合彩：01、02、07、16、26。
3星彩：1、3、4。
4星彩：3、6、0、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法速懂！怎麼買、中獎規則、獎金一次看
大樂透單注售價為50元，採用「49選6」的投注機制，玩家需自01至49號中挑選6個號碼完成一組投注。每期銷售至晚間8時截止，並於每週二、週五晚間8時30分進行開獎，過程以現場直播方式公開進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，另再抽出1個特別號，作為該期各項中獎等級的判定依據。
依照兌獎規則，若所選6個號碼中對中當期6個基本號碼中的3個（含）以上，即具備中獎資格，可依對中數量領取相應獎金。需留意的是，特別號僅在貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定中才會納入計算。根據台灣彩券統計資料，成功對中全部6個基本號碼、抱走頭獎的機率約為1398萬分之一，屬於極低機率事件，也因此每一位頭獎得主都堪稱幸運至極。
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大樂透獎號：07、10、11、22、40、45，特別號18。
49樂合彩：07、10、11、22、40、45。
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39樂合彩：01、02、07、16、26。
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依照兌獎規則，若所選6個號碼中對中當期6個基本號碼中的3個（含）以上，即具備中獎資格，可依對中數量領取相應獎金。需留意的是，特別號僅在貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定中才會納入計算。根據台灣彩券統計資料，成功對中全部6個基本號碼、抱走頭獎的機率約為1398萬分之一，屬於極低機率事件，也因此每一位頭獎得主都堪稱幸運至極。