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台南市永康區大灣路14日驚傳銀樓搶案，一名男子佯裝顧客，竟趁隙搶走價值超過百萬元的金項鍊後騎車逃逸，店家清點有4條金飾被搶，重約7兩，損失約130萬元。警方獲報後，終在16日於高雄市三民區將 48 歲賴姓犯嫌逮捕歸案，現場起獲部分贓款與典當後的金飾。搶銀樓事件發生在14日晚間7時許，賴姓嫌犯進入永康區大灣路一間銀樓，佯稱欲購買金飾，卻趁店員不備之際，奪取數條重逾7兩的金項鍊後隨即騎乘機車逃逸。經店家初步估算，損失金額高達新台幣100多萬元。永康分局接獲報案後，隨即成立專案小組並徹夜追查。專案小組先於新市區尋獲賴嫌作案用的交通工具，並成功鎖定其身分。調查發現，賴嫌在逃亡期間極其狡猾，多次變裝並製造多處斷點試圖干擾警方偵辦。專案小組不分晝夜監控，花費40個小時，最終於16日13時許，在高雄市三民區一家電子遊藝場內發現賴嫌行蹤，當場將其壓制逮捕。警方初步訊問後發現，賴嫌因積欠龐大債務，才鋌而走險犯案。賴嫌已將部分搶來的金項鍊典當，換取現金與其餘小額金飾。現場成功追回一條金項鍊，並扣押其換購的一條金手鍊、一條金項鍊及剩餘現金贓款42萬9812 元。全案依搶奪罪嫌報請台南地檢署指揮偵辦，警方正持續釐清是否有共犯協助藏匿或銷贓。