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郭彥均雙腳接連開刀 吐真實心情：萬念俱灰

▲郭彥均（如圖）表示在跑馬拉松的過程中，腳其實非常不舒服，但他仍未棄賽。（圖／郭彥均提供）

郭彥均挑戰極限馬拉松 腳嚴重積水、腫脹仍不放棄

郭彥均忍痛完賽：不能讓台灣國旗最後到

▲郭彥均（如圖）心想一定要用跑的進終點，笑說：「我不能讓我們的國旗最後一個到。」（圖／郭彥均提供）

郭彥均吐驚魂 跑到迷路嚇喊：好像山難

▲郭彥均（如圖）分享這趟越野極限馬拉松，一度讓他有種「山難的感覺」，雖感受到崩潰的極限，但如今想起來卻是難忘的經驗。（圖／記者朱永強攝）

44歲男星郭彥均練田徑15年，過去曾是跳遠選手，更拿下全中運冠軍，然而2015年右腳的十字韌帶斷掉，2022年左膝也斷了，雙腳開過刀的他，今年2月首度參加紐西蘭越野極限馬拉松，挑戰七天250公里的賽事。然而過程中，郭彥均的膝蓋卻嚴重腫脹、無法彎曲，他透露當下邊跑邊哭，最後忍痛跑完全程。此外，郭彥均分享這趟難忘的經驗，一度跑到迷路的他，直呼很像山難的感覺，雖然過程覺得很累、很絕望，但賽後回想起來又覺得非常有趣！熱愛運動的郭彥均，雙腳接連開刀後宛如豆腐般脆弱，甚至連簡單爬樓梯的動作都做不到，他因此感到萬念俱灰，擔心未來無法再運動、會變得很胖。原本是希望透過慢跑復健，沒想到卻因此產生興趣，直言：「腿斷掉後讓我開啟另外的人生，是上帝給我的考驗，但也是給我很好的禮物。」這次挑戰極限馬拉松，郭彥均也希望透過自身的例子鼓勵曾受過傷的人，「不要恐懼自己受傷，給自己信心，你一定也做得到」。不過，郭彥均表示在跑馬拉松的過程中，腳其實非常不舒服，他透露第五天要跑80公里，前10公里都是下坡，讓雙腳承受許多負擔，「衝了10公里後我發現，完了！我開刀的那隻腳腫起來、積水了，但我還有70公里沒跑完，怎麼辦？」郭彥均膝蓋當下已經腫到不行，甚至沒辦法彎曲，但他仍不願棄賽。郭彥均分享最讓他感動的是，自己因受傷落後，沒想到同行的林義傑、王仁甫以及一群台灣跑者都在等他，大家等了2小時讓郭彥均直呼：「同伴給我的力量，是我這麼多年在演藝圈比較沒有的東西。」郭彥均順利跑完全程250公里，距離約是阿里山跑到台北101，回憶起這段經歷，他很感謝自己沒有放棄、半途而廢。被問到是否曾有棄賽念頭？郭彥鈞說：「我覺得很瘋狂！但對自己有種榮譽感、使命感，我沒辦法欺騙自己。」郭彥均提到最後一天時，膝蓋已痛到無法跑，但身上貼著台灣國旗的他，心想一定要用跑的進終點，笑說：「我不能讓我們的國旗最後一個到。」郭彥均坦言，當下自己邊跑邊哭，「我告訴自己不能用走的，背負著以前是田徑隊的使命，又被林義傑、王仁甫看好」。試了許多方式後，郭彥均竟然突然跑起來，並一路奔向終點，他秀出完賽獎牌感性說：「沒放棄自己是件很棒的事情，很難忘也很感謝。」除此之外，郭彥均分享這趟越野極限馬拉松，一度讓他有種「山難的感覺」，因為在山林間收訊不好，再加上天色很暗、伸手不見五指，讓他不小心迷路，直言路上只看到幾隻刺蝟，其他什麼都看不到，不斷大喊「somebody here？」卻沒有任何人回應，郭彥均當下覺得自己可能到不了終點，直呼那天真的很累、很絕望、腳又很痛，是崩潰的極限，但現在想起來仍是很棒的經歷，8月也將挑戰其他賽事。