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國民黨主席鄭麗文上週出訪中國，並在4月10日會晤中國領導人習近平，由於雙方「堅持九二共識、反對台獨」是共同政治基礎，中方在「鄭習會」後提出10項兩岸交流政策，其中包含兩岸直航、農漁產品輸入等，企圖拉攏與台灣關係。對此，長期研究台灣選舉的美國學者祁凱立（Kharis Templeman）今（17）日在《NOWNEWS今日新聞》舉辦的「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇會後接受專訪時表示，習近平或許沒放棄「和平統一」的可能性，企圖藉由邀請鄭麗文訪問來加強國共合作，而未來國民黨路線要走向「親中」或「親美」將是亟欲面對的抉擇。習近平對台灣從未承諾「放棄武力統一」，畢竟中國武力威嚇台灣的手段也沒停止，仍持續在台海周邊頻繁演練、擾台，將綠營人士放上制裁名單等，不過，祁凱立認為從「鄭習會」互動中，可以看出習近平也還沒放棄「和平統一」的可能，而邀請、接待鄭麗文，加上釋出友台政策，未脫中方過去一貫手法。祁凱立指出，鄭麗文承襲連戰路線訪中，對國民黨來說，「已經很久沒有出現過這樣的黨主席」，因此北京想把握住和鄭麗文合作的機會，讓她成為推動兩岸關係的窗口。然而，鄭麗文曾參與社運、加入民進黨，擅於公眾演說，在鏡頭前具有領袖魅力，是非典型又年輕的國民黨主席，打破過去既有形象，因此，不僅中方好奇，連美方也想對她進一步了解。祁凱立更坦言，在鄭麗文選上黨主席前，過去真的對她「一無所知」。鄭麗文說：「美國是恩人，大陸是親人，所以不需在美、中之間做選擇」，透露出想與美、中等距交流。在確認出訪中國行程後，就拋出訪美想法，計劃今年上半年完成。對此，祁凱立話講的非常直白，他表示：「軍購案是否通過將成鄭麗文訪美是否成功的關鍵因素」。如果因為在野陣營的阻擋而讓軍購案持續卡關或不通過，「鄭麗文不會獲得多熱情的待遇，也會被問很多尖銳的問題」，若鄭麗文能善用黨主席的力量讓黨團儘速通過軍購案，對她的訪美行會相當有幫助。面對台灣再度出現「疑美論」，祁凱立認為這歸因於中國的認知作戰，但也部分可歸因於美國政府現在也充滿高度不可預期性，加上過去美國長期忽視台灣的重要性，現在忽然又對台灣要求提升經濟投資等方面，意外加速了疑美論的產生。祁凱立說，他所認識的國民黨過去就算長期親美，也同時提升對中交流，但從未像現在一樣將美國視為「麻煩的盟友（a problematic ally）」，因此當他聽到國民黨人士的疑美論述時感到相當失望，並點出親美或親中將會是國民黨亟欲面臨的抉擇。