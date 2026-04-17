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▲韓國大田主題樂園「O-World」動物園的公狼「勒古」（늑구，Neukgu）8日逃脫，當局動員超過300人搜索，直到今（17日）才逮住。（圖／路透社／達志影像）

韓國大田知名主題樂園「O-World」的動物園，8日驚傳有一隻公狼逃脫，當局動員超過300人搜索，直到今（17日）才逮住這隻「𨑨迌狼」。韓國中部城市大田（Daejeon）主題樂園O-World的動物園，這隻今年2歲、約30公斤重的公狼「勒古」（늑구，Neukgu），8日發現圍欄邊有一個土洞缺口，就自己挖地道越獄，成功逃出圍欄。據路透社報導，這頭狼在逃跑後曾被多次目擊，16日在距離動物園約4公里的高速公路交流道附近被民眾看到，搜救隊於17日凌晨12點44分，由獸醫操作麻醉槍擊中牠，重新捕獲公狼「勒古」。官方表示，「勒古」已被送回O-World 動物園接受健康檢查，目前生命體徵正常，但獸醫在其胃中發現並取出了一個魚鉤。動物園和相關主題公園在狼逃脫後關閉，需要一段時間才能重新開放。大田廣域市長李莊雨對狼的安全歸來表示歡迎，「感謝所有為狼狼回家而辛勤付出的人們，感謝所有關心狼狼安全並為我們加油的人們。」他也在Facebook上發文承諾，在動物園修復過程中，將採取措施保障動物福利和公民安全。勒古的熱血逃跑經歷，在韓國網路上引發網友熱議，有網友笑說勒古是「動物園的榮譽大使」，動物園重新開放後要去探望牠。許多人也笑說：「歡迎狼狼回家！」、「逃了10天，大概也累了」、「建議劉在錫邀狼狼上節目，分享冒險歷程！」、「狼狼好乖，一路上都沒有攻擊人類。」這起狼逃跑事件甚至還催生一種名為「Neukgu」的加密貨幣迷因幣，該幣在一周前出現在去中心化加密貨幣交易所。