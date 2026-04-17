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國民黨前發言人蕭敬嚴新北市議員汐萬金選區初選，引發黨內意見分歧，儘管民調勝出，但因先前遭黨中央考紀會處以停權一年處分，最終提名資格出現變數，蕭敬嚴最終自行宣布退選。對此，經常評論政治的粉專「政客爽」發文直言，這場歷時一個多月的初選爭議「爛戲終於結束」。粉專「政客爽」質疑蕭敬嚴在退選聲明中，提及遭抹黑、網軍攻擊等說法，實際上「根本無法具體說明」，認為蕭敬嚴的指控根本站不住腳，蕭敬嚴在停權狀態下仍參與初選，本身就已經不合理，整起事件涉及多起具名檢舉與相關影像證據，卻仍讓爭議持續延燒，背後疑似有人護航，對國民黨形象造成負面影響。更有支持者私訊反映，若由蕭敬嚴代表參選，將影響投票意願，顯示基層反彈聲浪不小。「政客爽」提到：「這一場火，從來不是無中生有，沒有人會忘記去年國民黨所有人、立委、支持者，扛著多大的壓力在往前走，退一步就是懸崖。」她痛批，讓蕭敬嚴參與初選、甚至可能代表參選，「才是對政黨與支持者最大的羞辱」，歷經過往選戰壓力的支持者難以接受此結果，直言事件落幕雖止血，但對黨內團結已造成衝擊。