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福岡軟體銀行鷹隊的台灣強投徐若熙今日（17日）在主場瑞穗PayPay巨蛋對決歐力士猛牛隊，意外遭遇旅日生涯最慘烈的一戰。徐若熙今日控球與球威失準，僅投1又2/3局便失掉7分遭到撤換，賽前防禦率0.69的優異數據瞬間破功，飆升到4.91。賽後，徐若熙難掩失望之情，透過球團向隊友與球迷表示愧疚，直言：「對不起球隊。」今日開賽第1球，徐若熙就遭到歐力士第一棒宗佑磨擊出右外野方向的「首球首棒全壘打」，隨後又被太田椋敲出適時安打，單局痛失2分。進入第2局，徐若熙的制球問題依舊未能改善，單局頻頻投出四死球保送堆疊跑者，隨後再度遭到太田椋轟出重傷士氣的3分全壘打。在無法有效抓到出局數的情況下，小久保裕紀監督果斷決定撤換先發。總計徐若熙今日僅投1又2/3局，被擊出6支安打（含2發全壘打），投出多達5次四死球，自責分高達7分。與開季前兩戰穩定如山的表現相比，今日的「大亂調」顯然讓徐若熙深受打擊。他在退場後透過球團發表簡短聲明，表示：「真的很對不起球隊。」雖然僅有簡短幾個字，但已足以說明他對於未能履行先發職責、甚至加重牛棚負擔的自責。儘管徐若熙在賽前受訪時曾表示「休賽充足、體能處於萬全狀態」，但今日賽場上的表現與其自我感覺存有極大落差。不僅球速未能完全發揮，以往引以為傲的制球力也在滿壘壓力下崩潰。這場比賽不僅中斷了徐若熙開季以來的高穩定度，也讓他期待已久的日職主場首勝再度落空。