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針對近期外界高度關注的再生能源推動目標調整，以及「2025非核家園」綠電占比20%跳票爭議，經濟部今（17）日對外做出詳細說明。面對日前經濟部長龔明鑫於立法院首度鬆口，坦言因用電量分母變化過大，未來再生能源目標擬改以「裝置容量」作為務實的評估指標，經濟部進一步提出數據背書，指出近年半導體與電子產業的爆發性成長帶動整體用電量超乎預期，稀釋了綠電的發電比率。前總統蔡英文任內所設定的「2025非核家園」政策，原訂目標為燃氣50%、燃煤30%、綠電20%，然而迄今綠電發電占比僅約15.4%。近期民眾黨立委洪毓祥質疑賴清德政府2030年綠電30%的目標恐成無限輪迴，經濟部長龔明鑫日前坦言，由於發電量分子與用電量分母持續變動，難以精確掌握比例，因此政策正朝向檢討以「再生能源裝置容量」作為盡力達標的核心依據。對此，經濟部能源署進一步還原20%目標的設定時空背景。當年是依據2015及2016年僅約1%至2%的經濟成長率來推估，預期2025年全國發電量約為2575億度。然而，在經濟高度成長及製造業接單暢旺的帶動下，2025年實際發電量高達2889億度，較原先估計大幅暴增314億度，用電增量相當於4.5部全新燃氣機組的一年發電量。經濟部強調，電力需求極易受國內外景氣與政經情勢影響，導致發電比率難以成為精確的衡量標準，增加「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標，反而更能務實反映推動成果並滿足企業的綠電需求。截至2026年第一季，台灣離岸風電總裝置容量已突破4.5GW，共計完成484座風力機。太陽光電累計裝置容量達15.68GW，其中屋頂型占比超過六成；地熱能與小水力發電等多元綠能，累積裝置容量分別達到12.94MW與182.15MW。經濟部重申，面對半導體供應鏈的龐大用電需求，政府將以務實態度推動二次能源轉型，全力滿足企業的RE100綠電需求。針對部分媒體引述「殭屍光電板」的說法，經濟部澄清，所謂的殭屍光電，是指如中國等國家過去採取設備獎勵政策，導致開發業者為了騙取補助而裝設光電板，後續卻不積極運作發電。台灣的綠能收購制度與此完全不同，國內採取的是有實際發電才能賣電獲取收益的躉購制度，業者為了確保投資回收必定會持續運作案場，絕對不會出現裝了不發電的殭屍光電亂象。