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▲項婕如拍《祭弑》很敏感，看到化鬼妝的人員，還會詢問旁人有沒有看到這個人，確認對方是真實存在的工作人員，而非「好兄弟」。（圖／威視提供）

▲曹佑寧（左）和項婕如（右）看到影城裡擺出的《祭弑》主題陳設，配合演出片中的情境。（圖／威視提供）

▲曹佑寧（左）和項婕如（右）在《祭弑》中的關係很耐人尋味，友達以上卻沒有太多粉紅泡泡。（圖／威視提供）

曹佑寧、項婕如在《祭弑》中首度合作，角色關係被戲稱「友達以上，但沒有戀人」，畢竟是恐怖片，主要傳達驚悚氣氛而非粉紅泡泡。曹佑寧的道服造型意外的帥氣、有時尚感，但被問到扮演何仙姑乩身的他有沒有在拍攝期間「禁慾」，他硬是不鬆口、只尬笑帶過。他自認平常不太會撞到靈異事件，卻有一次在台灣的飯店裡，碰到電視突然自動打開，他馬上把一旁睡著的同房隊友搖醒，結果對方竟然叫他把電視關掉就倒頭繼續睡，似乎沒啥感覺。通常拍攝恐怖鬼片，現場發生怪事並不算太特別，儘管劇組多半會有「宗教專家」現場幫忙，還是難免有些詭異的小插曲，曹佑寧這次在《祭弑》戲份吃重，照理應該碰到的頻率會比其他人都高，但他也推測自己可能八字比較重，一直以來都很少碰到怪事，除了有次住飯店電視竟然自動打開，那時心裡雖然有點毛，同房隊友卻反應冷淡，他也就把電視關掉，硬是努力睡著，沒真的再多想，推測可能是隔壁的訊號錯誤，不小心開到他們房裡的電視。可是項婕如就不敢那麼放心，她在片中還挑戰女明星通常都不太敢碰的「蛆」，表示過去沒有接觸過那麼多蛆，拍攝時最怕掉進鞋縫裡，回憶道：「我一直以為那個是麵包蟲，後面工作人員才說那是蛆。」她的角色反應要很鎮定，擔心自己太害怕，居然先放一隻在手心「培養感情」。還有一場在隧道裡的場面，她拍到感覺變得超敏銳，放飯吃便當的時候，頭一撇向旁邊，竟然是個化鬼妝的人員，她還會先問別人：「你有看到他吧？」確認有才相信那個是工作人員、不是現場的「好兄弟」。另外一段在她要騎復古打檔車的戲，煞車突然失靈，隧道斜坡中失控狂衝，由於是下坡，變成她要牽著車往前跑，還得一邊按著煞車一邊推著跑，最後那台檔車跑得比她還快，她直接滑倒扭到手，為了趕快ＯＫ，還硬撐著等拍完才去處理，為戲拚命的精神也令人佩服。曹佑寧近來和鬼片頗有緣，而且演過面善心惡的反派、帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩甚至是變成邪靈的模樣，這次變成乩身，又是不同的挑戰，他認為這次在城隍廟裡拍戲，可能有城隍爺坐鎮，並沒有什麼異樣，而且城隍廟是在大馬路邊，應該很吵雜，但只要進去就會變得很安靜，拍起來都很順利。《祭弑》目前在西門威秀影城打造沉浸式電影主題展，片中陰森的場景重現觀眾眼前，而片子將於4月30日全台上映。