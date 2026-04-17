中華職棒富邦悍將今（17）日在大本營新莊球場交手統一7-ELEVEn獅，賽前累積9998安，首局開路先鋒張洺瑀先從胡智爲手中敲安，2局下洋砲邦力多（Luis Liberato）補上第2安，悍將自2017年成軍以來的第1萬支安打正式出爐。

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邦力多敲出悍將球團史第1萬安　將自己寫進紀錄

悍將今日賽前累積9998支安打，此役面對獅隊，首局開路先鋒張洺瑀就敲安，悍將隊史安打數正式倒數1支，不過林岳谷、張育成、范國宸未能延續攻勢，悍將首局留下殘壘。2局下悍將首棒打者邦力多從胡智爲手中敲出左外野安打，悍將球團史第1萬支安打正式出爐。

隨後悍將延續攻勢，王念好在一出局後選到保送，葉子霆敲出二壘安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先，林岱安補上帶有打點的滾地球，張洺瑀再擊出此役個人第2安，悍將單局攻下3分，前2局打完取得3：0領先。

悍將球團史首安是高國輝　安打王是范國宸

回顧悍將球團史，2016年義大犀牛季中宣布轉賣，富邦金控以3億新台幣接手，並正式更名為富邦悍將，首安為現任一軍打擊教練高國輝，1000安為內野手李宗賢，2000安為張正偉，3000安與4000安為胡金龍，5000安為林宥穎、6000安為林益全、7000安為申皓瑋、8000安為范國宸、9000安為高國麟、10000安為邦力多。

此外，悍將球團安打前5傑分別是范國宸（688安）、林益全（683安）、李宗賢（679安）、林哲瑄（615安）、王正棠（587安）。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...