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日本職棒福岡軟體銀行鷹隊的台灣強投「龍之子」徐若熙今日（17日）在主場對戰歐力士猛牛隊，意外遭遇職業生涯以來最嚴重的挫敗。今日他狀況不佳、場上完全崩盤，僅投1又2/3局就狂丟7分遭到KO，不僅單場失分刷新個人職業生涯新高，更在這一戰中同時追平或打破了過往在中職時期的多項「慘案」紀錄。今日開賽第1球，徐若熙就遭到歐力士三壘手宗佑磨擊出右中外野陽春砲。回顧徐若熙的中職生涯，過去僅有一次遭遇「首局首打席全壘打」的經驗，那是2025年7月4日由統一獅隊林佳緯所擊出。今日這球不僅讓他開賽就陷入落後，也預示了今日「大亂調」的發展。徐若熙今日最令人意外的是控球嚴重失準，僅投1.2局就投出4次四壞球保送，另外還有1次觸身球。他上一次在單場投出4次保送，要追溯到2024年6月2日對戰中信兄弟時。今日他在兩局不到的局數內就堆疊了大量跑者，直接導致失分迅速擴大。除了開局被宗佑磨開轟，第2局徐若熙在滿壘後又被太田椋扛出一發致命的三分全壘打。這也是徐若熙職業生涯中第2次單場被敲出2發全壘打，前一次發生在2025年6月1日，當時是被詹子賢與許基宏連續重擊。今日這兩發全壘打也直接粉碎了他爭奪主場首勝的希望。總計徐若熙今日僅投1.2局（用球數60球），被敲出6支安打，失掉7分均為自責分。過去在中職最慘先發是2024年對樂天的2局失6分（4責失），以及2021年對統一的1.2局失6分。今日單場失7分直接刷新生涯最差紀錄。去年在中職展現強大續航力的他，整季僅有一場投不滿5局，今日卻連2局都未能投完。當第2局2死二壘，徐若熙投出今日第4次保送給席摩（Bob Seymour）時，軟銀總教練小久保裕紀果斷決定撤換先發。徐若熙在退場後神情落寞。