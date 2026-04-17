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台北市議員柳采葳今（17）日在民政部門質詢揭露一起陳情，有民眾新申辦的電話號碼，前身是台北市長蔣萬安競選期間的服務處專線。由於中華電信僅將號碼冷凍3個月後重新釋出，導致該民眾接電話接到手軟，內容多為找市長陳情，甚至還接到自稱是「蔣萬安老婆」的電話，讓當事人不堪其擾。柳采葳指出，蔣萬安過去在競選文宣、官網及臉書上都留有服務處號碼，雖然市府在接獲反映後已將公開資訊移除，但立法院資訊網及部分歷史網頁仍看得到相關資訊。她呼籲市府應展現積極作為，除了主動與中華電信協商延長政治人物門號的保留期限，市長蔣萬安也應親自對外澄清該號碼已停用。對此，台北市府秘書長王玉芬回應，目前已請相關同仁下架經營內容，並聯繫立法院處理頁面資訊，但部分歷史存檔確實難以完全消除。針對柳采葳的建議，市府將與中華電信討論延長特殊號碼停用期的可能性，並向蔣市長回報，研擬由市長親自公開呼籲，請民眾別再誤撥電話找市長啦！