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國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選爭議暫歇，遭考紀會停權一年但勝出的前副發言人蕭敬嚴宣布退出，只是過程中不僅引爆考紀會、組發會怒槓，藍委徐巧芯更炮打組發會、新北市黨部是一坨屎。據《NOWMEWS今日新聞》了解，徐巧芯昨為了蕭敬嚴案，3度退出文傳會內部群組，痛斥黨部新聞搞寫得不清不楚，迴避蕭敬嚴被停權問題，更斥「國民黨淪為三立小弟」，就連文傳會主委尹乃菁加回來也沒用。不過事後徐有向尹私下道歉，認為此事不是文傳會決定的。徐巧芯為了蕭敬嚴的事情槓上黨中央，痛斥組發會、新北市黨部是一坨屎。據悉，她看到新北市黨部第一時間的新聞稿時，在文傳會內部群組爆氣，痛斥國民黨何時這麼大肚，願意幫三立養民代，更問「國民黨裏面有湧言會嗎？一個沒有黨權的人，可以被正式新聞稿寫勝出，不羞恥嗎？」徐巧芯更反問，考紀會的停權決議是假的嗎？黨部認同大罷免？認同國民黨立委提案是貪污助理費？說完隨即氣得退出群組。此時，文傳會的黨工緊急向文傳會主委尹乃菁求救，她也隨即將徐巧芯加回群組，並且發佈新的新聞稿，指「蕭敬嚴遭停權仍有申訴期，是否具提名資格將依據黨中央審議而定。」徐巧芯加入群組後，火速再貼出名嘴李正皓恭喜蕭敬嚴勝利的臉書截圖，再轟「國民黨淪為三立小弟，建議新北市黨部新聞稿寫清楚一點」，隨即又火速退群，不過尹又立刻把徐巧芯加回來，但徐還是氣不過，10分鐘後三度退群組。側面了解，徐巧芯不滿黨部新聞稿寫得不清不楚，刻意迴避蕭敬嚴被停權的問題，讓很多支持者都誤解，不過她並非是對文傳會不滿，退群也是避免越看越生氣又講有的沒的，事後也有私下向尹乃菁道歉。