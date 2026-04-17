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中國軍方表示日本自衛隊「雷」號驅逐艦今（17）日下午過航台灣海峽，中國外交部發言人郭嘉昆對此表達強烈抗議，稱此舉「嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全」。解放軍東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，17日下午4點02分至17點50分，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，「向『台獨』分裂勢力傳遞錯誤信號，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。中國外交部發言人郭嘉昆在今日例行記者會上，被記者問到此事時表示，「日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，中國軍隊已依法依規處置。日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊」。郭嘉昆強調，「日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，耀武揚威，蓄意挑釁，是錯上加錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀，此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議」。郭嘉昆最後結論，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。中方再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，謹言慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠」。