LINE官方公告指出，Android裝置近期可能出現多項異常，包括聊天室無法傳送或接收圖片、影片，傳圖後跳出「無法正常執行」，甚至開啟LINE內建相機時畫面全黑，貼圖、表情貼與主題也可能無法正常顯示或下載。官方表示，相關問題已於Android 16 QPR2以上版本完成修正，提醒受影響用戶盡快將手機系統升級至最新版本。
LINE官方支援中心發布最新公告，點名Android裝置在使用LINE時，可能出現多項與圖片、影片及主題資源有關的異常狀況，已對用戶正常聊天與媒體傳輸造成影響。官方同時致歉，表示已在新版本系統中完成修正。
LINE官方列5大異常 傳圖、收圖都可能中招
根據LINE公告，這波問題可能出現下列五狀況
1.無法傳送或接收影片、圖片
2.傳送圖片後，顯示「無法正常執行」的錯誤訊息
3.傳送圖片時，點選相機圖示後顯示「儲存空間不足」而無法使用
4.無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題
5.開啟LINE應用程式內的相機時畫面顯示全黑
官方解法曝光：升級Android 16 QPR2以上版本
針對上述異常，LINE官方表示，問題已在Android 16 QPR2以上版本完成修正，建議用戶直接將裝置本身的軟體更新到該版本或更新版本，以排除相關異常。
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LINE官方列5大異常 傳圖、收圖都可能中招
根據LINE公告，這波問題可能出現下列五狀況
1.無法傳送或接收影片、圖片
2.傳送圖片後，顯示「無法正常執行」的錯誤訊息
3.傳送圖片時，點選相機圖示後顯示「儲存空間不足」而無法使用
4.無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題
5.開啟LINE應用程式內的相機時畫面顯示全黑
官方解法曝光：升級Android 16 QPR2以上版本
針對上述異常，LINE官方表示，問題已在Android 16 QPR2以上版本完成修正，建議用戶直接將裝置本身的軟體更新到該版本或更新版本，以排除相關異常。