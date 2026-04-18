LINE官方公告指出，Android裝置近期可能出現多項異常，包括聊天室無法傳送或接收圖片、影片，傳圖後跳出「無法正常執行」，甚至開啟LINE內建相機時畫面全黑，貼圖、表情貼與主題也可能無法正常顯示或下載。官方表示，相關問題已於Android 16 QPR2以上版本完成修正，提醒受影響用戶盡快將手機系統升級至最新版本。

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▲LINE官方表示，Android裝置近期如果出現，無法傳送或接收圖片，貼圖、表情貼與主題也無法正常顯示，官方建議更新應該可獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE官方表示，Android裝置近期如果出現，無法傳送或接收圖片，貼圖、表情貼與主題也無法正常顯示，官方建議更新應該可獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）
LINE官方支援中心發布最新公告，點名Android裝置在使用LINE時，可能出現多項與圖片、影片及主題資源有關的異常狀況，已對用戶正常聊天與媒體傳輸造成影響。官方同時致歉，表示已在新版本系統中完成修正。

LINE官方列5大異常　傳圖、收圖都可能中招

根據LINE公告，這波問題可能出現下列五狀況

1.無法傳送或接收影片、圖片

2.傳送圖片後，顯示「無法正常執行」的錯誤訊息

3.傳送圖片時，點選相機圖示後顯示「儲存空間不足」而無法使用

4.無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題

5.開啟LINE應用程式內的相機時畫面顯示全黑

官方解法曝光：升級Android 16 QPR2以上版本

針對上述異常，LINE官方表示，問題已在Android 16 QPR2以上版本完成修正，建議用戶直接將裝置本身的軟體更新到該版本或更新版本，以排除相關異常。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...