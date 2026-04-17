中信兄弟開季戰績低迷，去年季中選秀第6輪入隊的「左手怪投」錢可倫成為少數亮點，他登上一軍後，至今2場登板合計2.2局無失分，他表示開季前隨隊到墨西哥參加BCL美洲棒球冠軍聯賽，整趟旅程收穫頗豐，回到中職賽場投球也更有餘裕。

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錢可倫是新生代「左手怪投」　參與BCL有成長

現年22歲的錢可倫去年就讀於嘉義大學，雖然有186公分身高、還有左投優勢，卻是採用側投角度，且出手節奏相對少見，成為中職近年來極少見的「左手怪投」。

開季不久，因黃衫軍牛棚狀況，被評為即戰力的錢可倫也登上一軍，首場面對台鋼雄鷹1.2局無失分，上戰再上場中繼，1局狂飆3K，讓打者完全掌握不到他的投球。

談特殊出手姿勢　錢可倫：高中時還更低

錢可倫稍早受訪時笑說，參與BCL美洲棒球冠軍聯賽時，遇到的打者層級很高，還有極快的揮棒速度與擊球掌握度，原本就想說回到中職可以更快適應強度，但確實也沒想到可以投出如今成績。「但還是有小瑕疵要彌補。」

談到自己的出手動作，錢可倫透露，高中時期出手位置更低，幾乎是下勾的方式出手，但投起來手臂比較容易累，所以大學後才拉開出手點，成為如今的側投，結果收到好成效，耐戰度、球速都有上升。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。