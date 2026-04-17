大甲鎮瀾宮媽祖遶境今（17）日晚間10時5分起駕，不過媽祖上轎儀式卻發生驚險插曲，當時多名跨黨派人士移請金精將軍時，疑似交接不穩導致神像掉落，引起現場驚呼，所幸神像未受損，儀式繼續順利完成。對此，民俗專家楊登嵙表示，神將掉落不影響遶境與信仰意義，但當時接觸的相關人員今年行事宜低調保守，避免衝突與樹敵。
大甲媽上轎儀式傳意外！「千里眼神像」不慎掉落
大甲鎮瀾宮媽祖遶境今日晚間10時5分正式起駕，不過下午舉行的上轎儀式卻出現意外插曲。多位政要在合力移請媽祖部將金精將軍（千里眼）時，疑似交接不穩，導致神像當場掉落，引發現場一陣驚呼。所幸經初步檢視並未出現明顯損壞，儀式仍照常完成，晚間起駕行程未受影響。
鎮瀾宮今日下午5時進行莊嚴的上轎典禮，包括立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、立委何欣純、顏寬恒、廖偉翔，以及民進黨秘書長徐國勇、台中市副市長黃國榮等人皆到場參與。過程中，眾人一同移動金精將軍神像時，疑似因未能穩妥接手，導致神像不慎滑落地面，全場信眾立刻嚇傻，就連徐國勇也露出驚訝神情。經現場檢查後確認神像無明顯受損，儀式隨即繼續進行。
「千里眼神像」掉落不影響遶境！楊登嵙：相關人員今年要注意
針對這起突發狀況，民俗專家楊登嵙表示，金精將軍（千里眼）與水精將軍（順風耳）為媽祖出巡前的重要護法神將，屬於主要隨行部將之一。若神像掉落造成損壞，理應進行修復並更換神將，但此次未見明顯毀損，因此不影響整體儀式與後續遶境。
然而從民俗角度來看，神將掉落本身不代表不祥徵兆，因媽祖出巡本就帶有消災解厄的意涵，不會影響整體信仰運作。不過他也提醒，當時實際接觸或導致神像掉落的人員，在今年行事上應偏向低調保守，秉持「多一事不如少一事」的原則，減少衝突、避免樹敵，並以和為貴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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大甲鎮瀾宮媽祖遶境今日晚間10時5分正式起駕，不過下午舉行的上轎儀式卻出現意外插曲。多位政要在合力移請媽祖部將金精將軍（千里眼）時，疑似交接不穩，導致神像當場掉落，引發現場一陣驚呼。所幸經初步檢視並未出現明顯損壞，儀式仍照常完成，晚間起駕行程未受影響。
鎮瀾宮今日下午5時進行莊嚴的上轎典禮，包括立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、立委何欣純、顏寬恒、廖偉翔，以及民進黨秘書長徐國勇、台中市副市長黃國榮等人皆到場參與。過程中，眾人一同移動金精將軍神像時，疑似因未能穩妥接手，導致神像不慎滑落地面，全場信眾立刻嚇傻，就連徐國勇也露出驚訝神情。經現場檢查後確認神像無明顯受損，儀式隨即繼續進行。
針對這起突發狀況，民俗專家楊登嵙表示，金精將軍（千里眼）與水精將軍（順風耳）為媽祖出巡前的重要護法神將，屬於主要隨行部將之一。若神像掉落造成損壞，理應進行修復並更換神將，但此次未見明顯毀損，因此不影響整體儀式與後續遶境。
然而從民俗角度來看，神將掉落本身不代表不祥徵兆，因媽祖出巡本就帶有消災解厄的意涵，不會影響整體信仰運作。不過他也提醒，當時實際接觸或導致神像掉落的人員，在今年行事上應偏向低調保守，秉持「多一事不如少一事」的原則，減少衝突、避免樹敵，並以和為貴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。