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中華職棒樂天桃猿今（17）日南下踢館台鋼雄鷹，20歲「外野大物」何品室融在4局上從雄鷹先發投手坎南（David Buchanan）手中敲出滿貫砲，是他職業生涯首轟，成為中職史上第16位生涯首轟即是滿貫砲的球員，此外，何品室融以20歲211天之齡，刷新此項紀錄，成為最年輕首轟即滿貫砲打者。何品室融今日扛開路先鋒、中外野手，首打席面對雄鷹先發投手坎南，敲出中外野飛球出局，2局上第2個打席，何品室融遭到坎南三振。4局上何品室融第3度遇到坎南，他把握滿壘大好得分機會，一棒敲出右外野滿貫全壘打，這支全壘打不僅是何品室融生涯首轟，更將比數拉開至6：0。值得一提的是，何品室融是中職史上第16位生涯首轟就是滿貫砲的球員，並以20歲211天之齡，成為中職史上最年輕首轟即滿貫砲的紀錄保持人，原紀錄是1999年5月21日統一獅蔡青峰的22歲226天。桃猿靠著何品室融的滿貫砲，前5局取得6：1領先。何品室融高中畢業於穀保家商，2024年中職選秀第2輪入隊，去年季末升上一軍，並入選台灣大賽30人名單，今年熱身賽打擊狀態火燙，開季一軍出發，卻遇到連續17打席無安打的大低潮，直到4月12日才敲出本季首安，且狀況越來越好，至今日為止，已經連續4場敲安。