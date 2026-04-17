中華職棒樂天桃猿今（17）日南下踢館台鋼雄鷹，20歲「外野大物」何品室融在4局上從雄鷹先發投手坎南（David Buchanan）手中敲出滿貫砲，是他職業生涯首轟，成為中職史上第16位生涯首轟即是滿貫砲的球員，此外，何品室融以20歲211天之齡，刷新此項紀錄，成為最年輕首轟即滿貫砲打者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
何品室融生涯首轟即滿貫砲　改寫中職紀錄

何品室融今日扛開路先鋒、中外野手，首打席面對雄鷹先發投手坎南，敲出中外野飛球出局，2局上第2個打席，何品室融遭到坎南三振。4局上何品室融第3度遇到坎南，他把握滿壘大好得分機會，一棒敲出右外野滿貫全壘打，這支全壘打不僅是何品室融生涯首轟，更將比數拉開至6：0。

值得一提的是，何品室融是中職史上第16位生涯首轟就是滿貫砲的球員，並以20歲211天之齡，成為中職史上最年輕首轟即滿貫砲的紀錄保持人，原紀錄是1999年5月21日統一獅蔡青峰的22歲226天。桃猿靠著何品室融的滿貫砲，前5局取得6：1領先。

何品室融高中畢業於穀保家商，2024年中職選秀第2輪入隊，去年季末升上一軍，並入選台灣大賽30人名單，今年熱身賽打擊狀態火燙，開季一軍出發，卻遇到連續17打席無安打的大低潮，直到4月12日才敲出本季首安，且狀況越來越好，至今日為止，已經連續4場敲安。

相關新聞

樂天回主場變陣！何品室融退居9棒、陳晨威改打2棒　曾豪駒說原因

樂天桃猿又養出打擊王？何品室融熱身賽2數據居冠　恐怖成績曝光

中信兄弟打擊並不差？進階數據還贏味全、樂天　4主力有頂級火力

掌握樂天2次要命失誤再給痛擊！林岳平直言雨中作戰守備比較重要

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...