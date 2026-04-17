48歲港星田蕊妮近日證實癌症復發，目前已全面停工，低調來台接受治療，她於2024年底確診肺腺癌，當時透過手術順利切除，一度確認體內已無癌細胞，未料2026年初卻因身體異狀再度檢查，最終證實癌細胞復發，而老公杜汶澤扛下了照顧她的責任，陪伴妻子走過困難的日子。

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田蕊妮年初癌症復發！杜汶澤全面停工照顧老婆

田蕊妮年初發現身體一直出現低燒症狀，本來以為只是一般感染，直到農曆年後前往台北長庚醫院進行淋巴切片檢查，才發現病情復發，目前她正接受標靶藥物治療，她在臉書發文透露療效良好，讓粉絲不必太擔心自己。

在抗癌路上，老公杜汶澤的陪伴更成為最大支柱，他為了照顧田蕊妮，全面暫停工作，專心投入照護生活，根據了解他每天親自準備三餐並陪同就醫，且當老婆問他「你累不累」的時候，他深情回應：「照顧妳是我的責任」，讓田蕊妮非常感動。

▲杜汶澤為了老婆全面停工。（圖／杜汶澤FB）
▲杜汶澤為了老婆全面停工。（圖／杜汶澤FB）
面對病情變化，田蕊妮坦言，得知復發當下曾難以接受，甚至想大哭一場，不過在接觸修行與信仰後，她逐漸調整心態，將身體視為「外殼」，目前反而進入前所未有的平靜狀態，積極面對治療。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...