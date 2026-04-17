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▲南山人壽董事長尹崇堯。（圖／記者顏真真攝）

▲南山人壽財務長蔡昇豐。（圖／記者顏真真攝）

▲南山人壽總經理為范文偉。（圖／記者顏真真攝）

國內保險業今（2026）年正式接軌IFRS 17 新會計制度和TIS新一代清償能力制度，積極累積合約服務邊際（CSM）。南山人壽今（17）日也對外說明，接軌後的CSM餘額達新台幣3748億元，調整後淨值5932億元，高於去年底水準。董事長尹崇堯更表示，今年新契約CSM以550億元至600億元為目標，3大商品發展策略，業務團隊更是南山最大底氣和優勢，合約年資超過30年仍在服務超過5200位，1/3具有3等親以內關係，在高齡化社會之下，成為保險服務傳承發展的利基，在國人長照需求提升下，擔任重要角色。南山人壽財務長蔡昇豐指出，南山人壽是60年以上的公司，經營穩健保守，接軌後展現強勁財務韌性，初年度保費穩居業界前三，接軌新制後的CSM餘額3748億元，淨值2934億元、淨值比5.6%；若納入CSM的調整後淨值達5932億元，高於去年底採用IFRS 4淨值3571億元，調整後淨值比11.3%，顯示南山長期聚焦於保障型商品的經濟實質價值。若以CSM攤銷率約6%至7%估算，每年對保險損益的貢獻度約220億元至260億元左右，也成為穩定支撐獲利的核心支柱。至於匯率部分，去年受新台幣大幅波動及避險工具成本偏高等因素影響，全年避險成本率約在2.2%，但在接軌新制後，透過傳統避險、外匯價格變動準備金的累積，避險比率緩步且彈性下調，估今年避險成本率落在1%至1.5%之間。南山人壽總經理范文偉也提到，未來將以3大商品策略追求長期價值，包括厚實CSM，提升保障型商品銷售與長年繳商品銷售比例；強化資產負債管理（ALM），提高美元商品銷售占比並降低幣別錯配風險；穩定收益，持續推展投資型商品，也要累積帳戶價值，創造穩定費用收益。面對「百歲人生」，南山人壽商品研發聚焦在「高齡準備延長保障到100歲」、「強化醫療及長照保障」與「健康促進，推動永續健康」，目前南山人壽也是外溢保單件數冠軍，也推出失智險與遞延實支實付險等符合高齡族群需求的商品等。此外，范文偉也強調，南山業務員不僅懂保險，也懂健康，過去3年與北中南各大醫院合作健康管理認證，培訓約千人，今年與台北醫學大學推動「健康管理師」培訓計畫，已有326名業務員取得「健康管理師證書(初階)」認證，未來將擴大培育達1500人，南山也將成立「南山企業大學」。南山人壽董事長尹崇堯亦指出，截至2025年底，南山人壽合約年資超過30年，且現在還在服務的業務同仁超過5200位，同時，南山人壽業務員中，具有3等親以內關係者共有1.1萬人，包含父子、夫妻、兄弟姐妹等，約占南山業務員人數的1/3，也顯示南山業務制度可傳承經驗的特色，能長期陪伴客戶迎接百歲人生。同時，四星會是南山人壽針對業務員所設立的獎項，業務員每個月至少要有4件不同被保險人的新契約保單，是最能代表南山人壽長期深耕客戶的業務制度，目前持續四星3個月以上的南山業務同仁近1400人。至2025年底，連續100個月「每個月有4件不同被保險人」（四星會）的業務員人數達262人，這需8年又4個月以上的堅持。此外，2025年新契約件數超過100件的南山人壽業務同仁共有136位，相當於每4天就完成一張新保單。2025年南山人壽業務員中，最高紀錄的是一年完成270件新契約保單，扣除國定假日，等於一天一張新保單，幾乎都是健康險。面對人工智慧（AI）時代來臨，尹崇堯則說，AI進步速度很快，但對壽險公司來說，目前還是以內部工作為主，例如核保理賠等，可利用AI初步審視、提供建議，大幅節省內部作業的時間，不過，目前AI還在「賦能」的階段，而不是「取代（人力）」，不會冒進使用AI工具，而是會審慎面對。對於玉山金併購三商美邦人壽，是否影響與玉山銀行的合作？尹崇堯坦言，南山人壽與玉山銀合作密切，過往新契約保單銷售量占比可達全通路的10%，是很重要的業務合作夥伴，未來短期內一定會有些衝擊，但中長期影響不會太大，如同中信金還是會開放一定量能給其他保險公司，藉此豐富產品多樣性，南山人壽也持續探索其他合作通路。