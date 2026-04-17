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▲ 「幽光 — 光與時間的滲透、游移」聯展以「幽光」為核心題旨，三位藝術家皆以「層疊」為共通的創作語彙，試圖捕捉那些存在於日常邊緣、微小且不可見的能量痕跡。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.17）

由策展人謝其昌教授策劃的「幽光 — 光與時間的滲透、游移」聯展，邀請林宜炫、張若綺、廖芳乙三位藝術家，分別以版畫、水墨及油彩等不同媒材，共同探討「光」在時間洗鍊下如何轉化為感知的厚度。即日起至6/30於雄崗美術館展出。展覽以「幽光」為核心題旨，策展人謝其昌教授指出，幽光並非強烈的視覺衝擊，而是在靜謐中滲出的生命能量。參展的三位藝術家皆以「層疊」為共通的創作語彙，試圖捕捉那些存在於日常邊緣、微小且不可見的能量痕跡。藝術家林宜炫致力於「舊法新用」的版印實驗，將古典印相工藝結合現代材料。對他而言，版畫的「疊印」不僅是色彩的堆疊，更是時間碎片的凝聚。透過多層次的交織，讓圖像在載體上緩慢顯影，一如記憶在幽微與鮮明間的擺盪，構築出超越現實維度的感官空間。張若綺的作品則專注於墨色與水性礦物顏料的呼吸節奏。她將光視為潛伏於墨色轉換間的視覺動態，透過反覆的交疊，使平面轉化為具備「呼吸感」的深度肌理。她期待觀者在深邃的黑與灰之間放慢步伐，將對外物的直觀轉向內在感知的探尋，體現感知介入後所產生的清明溫度。廖芳乙則從西方媒材中體現《道德經》的東方哲思。在她的「心．山水」系列中，透過修持瑜珈的靜心觀照，將「微觀即宏觀」的觀念融入畫作。每一條筆觸、每一個點狀皆是回歸本心的通道。作品如同一個連結「內」與「外」的訊息通道，呼應大宇宙與小宇宙的共振，進而達到藝術淨化人心的境界。