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▲水精將軍是民間俗稱的千里眼。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

▲顏清標因副爐媽尚未完成安座，於是把兩尊水精將軍交給轎前的政治人物。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

▲徐國勇身體前傾、伸出雙手試圖接住水精將軍，此時其他人尚未發現異狀。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

▲楊啟邦（右下白袖子）拾起水精將軍，交給顏清標。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

▲一番驚嚇後，江啟臣和蔣萬安牢牢托住水精將軍。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，傍晚藍綠大咖齊聚上轎儀式，恭請湄洲媽、正爐媽等神尊上轎時，疑因眾人忙著看鏡頭，竟沒人扶好水精將軍，當水精將軍墜落那刻，只有民進黨秘書長徐國勇發現，他情急「欵」了一聲，上身前傾伸出雙手仍來不及搶救，最後由前方的台中市議員楊啟邦拾起，交給鎮瀾宮董事長顏清標，顏清標則是淡定地繼續執行儀式。大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於今（17）日晚間22時05分起駕，展開9天8夜的徒步遶境，傍晚進行媽祖上轎儀式，包括台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純與廖偉翔、顏寬恒等人都出席。吉時一到，廟方逐一將參加遶境進香的正爐媽、副爐媽、湄洲媽、水精將軍、金精將軍由正殿神龕中請上神轎。傳遞時政治人物或手心攤平、或一手扶著神像，等待顏清標將神像交到眾人手上向信徒展示，再由副董事長鄭銘坤協助轎內安座。當時顏清標發現湄洲媽的安座作業尚未進行，先將兩尊水精將軍交到政治人物手上，隨即轉過身了解安座情形，但眾人目光都在前方攝影機和照相機上，竟沒注意到水精將軍有兩尊，其中一尊由江啟臣捧著，另一尊硬生生落地，摸不到卻看得到水精將軍的徐國勇當場「欵」了一聲，伸出雙手企圖接住，但已來不及。站在蔣萬安前方的市議員楊啟邦連忙彎腰拾起，恭謹交給已轉過身來的顏清標，此時下一梯次的金精將軍已經抵達，顏清標熟練地讓4尊神像在眾人面前錯位，繼續安座工作。民俗專家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，水精將軍是民間俗稱的千里眼，神像掉落地面是人為疏失，恐會引起信眾心理不愉快，但不會影響國運，沒必要朝玄學解釋。