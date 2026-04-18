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一、持續優化店內設施、商品：老闆真的有料

許多顧客都推薦，萊爾富可以直接走日本超市Lawson風，走出自己獨特的一條路

▲萊爾富引進許多日系飲品，讓不少網友眼睛為之一亮，整櫃的日本茶類可以選擇，品項更勝其他家超商。（圖/Threads）

二、進步空間遠超7-11、全家：營收連續雙位數成長

會給民眾有一種煥然一新的感覺，因為好奇、覺得新奇，進而增加許多去逛萊爾富的機會

▲萊爾富已經連續兩年營收成長兩位數，這幾年進步非常多，民眾都是有目共睹，增加上門購物的頻率。（圖／路上觀察學院）

三、偏鄉地區仍開店被讚爆

在7-11以及全家比較少設立的工業區以及偏鄉地區，萊爾富也不放過，積極展店，獲得在地鄉親的好感度

▲萊爾富努力擴店，選址策略部分跟7-11、全家不同，偏鄉地區、工業區也都是他們的選擇，讓在地鄉親都非常感謝。（圖/Threads）

萊爾富近幾年自從「聯邦集團」接手之後，經營得越來越好，不少民眾都坦承自己最近逛萊爾富的次數已經變多不少，近日官方又因為引進日本茶飲造成瘋搶，甚至連日系賣場堂吉訶德都想來分一杯羹。有網友也好奇，為什麼萊爾富的聲勢突然這麼大，其中的原因如何？這才發現其中大家公認有三大關鍵，包括「持續優化店內設施商品」、「進步空間比其他超商更大」、「偏鄉設店政策成功」，萊爾富自從聯邦集團接手之後，持續的優化店內的設施跟商品，努力的跟其他超商做出差異，包括熟食商品大改版升級，還有推出自家獨有的果C果昔，另外像是茶葉蛋袋子有提把都可以成為網路話題，近日更是直接引進日本伊右衛門系列茶飲，而且品項超級多，，也被讚一系列的升級，老闆真的非常有料。因為萊爾富本來就是台灣超商第三大，龍頭7-11、老二全家設施服務本來就已經超級齊全，論進步空間來說，萊爾富相對當然更大，近幾年除了營收已經連續兩年雙位數的成長，突破250億之外，，又推進官方有更多想法以及進化，就連開店數也持續在擴張當中。最後就是回歸到萊爾富選址部分，，像是最近要在5月1日最新開幕的「三峽明洞店」，公告才剛貼出，招牌也才剛放上，就已經被在地鄉親貼上網路討論表示：「這種7-11跟全家完全不考慮的位置，萊爾富還是來展店，真的好感謝！」總結來說，萊爾富近幾年的話題討論度如此之高絕對不是空穴來風，非常明顯高層聽取許多民眾的意見，加上社群小編在網路上的活躍，汲取了許多好的經驗讓店面服務更加升級，雖然說距離全家、7-11的規模肯定還有一大段差距，但萊爾富的用心經營，相信民眾都能感受到，也期待後續的持續進步囉！