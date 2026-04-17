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▲兄弟主砲許基宏，回到一軍就有安打演出。（圖／中信兄弟提供）

▲岳政華有雙安演出，單場貢獻2分打點，另外也於關鍵時刻上演撲接美技。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟開季前12場只拿下2勝苦吞10敗，創下隊史最難堪開季成績，本周末作客挑戰味全龍天母棒球場，首戰雖然先丟2分，但第6局靠黃韋盛本季首轟、串聯安打逆轉局面，終場5：3擊敗味全龍，拿下本季第3勝。岳政華4打數雙安、還有2分打點，獲選單場MVP。中信兄弟本場由勝騎士掛帥，但第2局率先失守，李凱威獲觸身球保送上壘，曾聖安補上安打，隨後蔣少宏一棒打回2分，幫助味全龍先馳得點。中信兄弟第四局先靠江坤宇安打追回1分，6局上又狙擊味全龍王牌左投梅賽鍶，本季打出生涯年的黃韋盛本季首轟出爐，後續詹子賢安打、許基宏保送，味全龍緊急由呂偉晟接替，卻被岳政華一棒打出逆轉2分打點安打，第七局陳俊秀滾地球再攻下保險分。中信兄弟開季至今投手不論先發輪值、後援戰力都有失水準，唯獨勝騎士保持好手感，本場他再度僅用72球、繳出6局僅失2分好投，後續呂彥青、余謙接力登板無失分，最後把球交給資深老將李振昌關門，雖然被李凱威打出陽春砲，但仍守住局面，黃衫軍終場5：3贏球，勝騎士成為中信兄弟本季第一位拿下勝投的洋投。黃衫軍贏球後，不僅順利拿到本季第3勝，也中止近期2連敗，目前3勝10敗戰績雖然仍是墊底，但勝率已從原本1成67大幅上升到2成30。