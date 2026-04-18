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▲《蜘蛛人：重生日》是今年夏天聲勢最大的超級英雄電影，預告片推出已破10億點閱。（圖／摘自IMDb）

▲《玩具總動員5》挾前4集狂賣的氣勢，賣座表現仍然受到看好。（圖／迪士尼提供）

▲《穿著PRADA的惡魔2》將在本月底上映，票房會比首集成長幾倍？深受各方矚目。（圖／摘自IMDb）

▲麥特戴蒙（左）與千黛亞（右）都是《奧德賽》的主打大牌，全球票房廣受看好。（圖／摘自IMDb）

年度最熱門的暑期電影旺季又將來臨，今年好萊塢推出類型不同、都很具話題的一堆續集片與巨星大片，爭搶賣座冠軍榮銜，根據各方預測，索尼與漫威合作的超級英雄大片《蜘蛛人：重生日》最受看好，被認為應會穩坐第一名的寶座，《玩具總動員5》、《小小兵&大怪獸》、《海洋奇緣》真人版都有機會搶到第2、3名的位子。名導克里斯多夫諾蘭最新大片《奧德賽》與女性最期待《穿著PRADA的惡魔2》也被看好擠進Top 10。長達近4個月的暑期檔，因為有許多學生開心放長假，會呼朋引伴相約看電影，一向是片商最寄予厚望的熱季，過去曾引領風騷的超級英雄片，今年也有好幾部安排在暑期推出，但人氣最旺、上一集全美在新冠肺炎疫情還未宣告澈底結束時就締造破8億美元票房的《蜘蛛人》系列最新續集《蜘蛛人：重生日》，是眾所公認無可匹敵的第一大片，該片日前推出預告片就刷新點閱破10億的紀錄，威力極強，各方期待，《玩具總動員5》、《穿著PRADA的惡魔2》等其他續集，只能俯首稱臣。去年暑期檔，迪士尼的真人版《星際寶貝史迪奇》穩坐全美賣座冠軍，證明迪士尼對於闔家大小觀眾仍是相當有號召力，今年夏天他們手上有皮克斯的招牌系列新作《玩具總動員5》，以及巨石強森主演的真人版《海洋奇緣》，來勢洶洶。《玩具總動員》系列過往在美國每一集票房都比前一集成長，第5集就算沒再上升，也不至於相差太多，第4集北美賣到4.34億美元，第5集絕對不容小覷。同樣是超人氣的動畫系列，照明娛樂的當家巨星「小小兵」，威力比起皮克斯的玩具們，也只稍遜一籌，北美票房大都是3億多美元，儘管情節編排逐漸公式化，死忠粉絲還是一定會去戲院捧場，幾乎不受影評影響，今夏的《小小兵&大怪獸》就被認為只要抓牢基本盤，保證會讓照明娛樂再度大賺一筆，亦是今年夏天受到矚目的卡通大片。至於讓全球女性期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》，首集全美票房約1.25億美元，全球大概為3.27億美元，已經是出乎意料的好，不過上映後在世界各國引發的文化現象，才真正令人對續集的賣座表現更加期待。很多觀眾將首集視為職場教科書，都很好奇幾位主角們事隔多年都過著怎樣的生活，加上梅莉史翠普不輕易主演續集，她願意點頭主演代表對劇本是相當滿意的，基於她的品質保證，續集還未上映已被看好會比首集賣座數字翻倍成長，有可能會非常驚人。當今最被年輕影迷推崇的商業巨導之一克里斯多夫諾蘭，新片《奧德賽》改編自荷馬史詩，場面浩大也有奇幻的元素，演員大牌雲集，包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、千黛亞、羅伯派汀森等，是傳統商業巨片的陣容與規格，被看好至少會是今夏最賣座影片的Top 5強棒之一。其中的湯姆霍蘭德與千黛亞也是《蜘蛛人：重生日》的要角，安海瑟薇今夏也還有《穿著PRADA的惡魔2》要推出，他們被看好是今年暑期最出風頭的話題紅星。