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▲現年23歲的李灝宇，自高中時期便以驚人的長打天賦與爆發力聞名國內外。（圖／美聯社／達志影像）

▲不身為中線內野手，李灝宇擁有極其罕見的長打爆發力。（圖／取自社群X）

台灣旅美棒球圈再傳振奮人心的好消息！目前效力於底特律老虎隊3A的「台灣怪力男」李灝宇，近期傳出即將被球團拉上大聯盟的風聲。若消息屬實並獲得球團正式宣布，李灝宇將成為台灣棒球史上第19位站上大聯盟舞台的球員，同時也是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成與鄭宗哲之後，第7位叩關大聯盟的台灣野手，更將寫下平鎮高中校史首位大聯盟校友的新紀錄。對此經紀公司並未證實此事，僅表示一切以球隊公布為主。現年23歲的李灝宇，自高中時期便以驚人的長打天賦與爆發力聞名國內外。2021年，他以50萬美元簽約金加盟費城費城人隊，正式展開旅美生涯。他在小聯盟體系中展現出極強的適應力，打擊實力迅速獲得美國球探肯定。2023年季中交易大限前，費城人隊為了補強大聯盟先發投手戰力，將李灝宇作為核心交易籌碼送往底特律老虎隊，換取明星右投羅倫森。來到老虎隊農場後，李灝宇持續以火燙的表現晉升，並於2026年開季在3A層級展現絕佳狀態，日前剛敲出本季3A首轟，優異的近況成為他獲球團青睞、有望實現大聯盟夢想的關鍵。身為中線內野手，李灝宇擁有極其罕見的長打爆發力。他的揮棒軌跡簡潔、擊球初速極快，能在各個方向擊出深遠的飛球，因而獲得了「台灣怪力男」的閃亮封號。除了耀眼的力量，李灝宇更具備超齡的選球眼與本壘板紀律。他能夠耐心等待失投球，不易被引誘球騙出棒，這讓他在小聯盟層級始終能維持高水準的上壘率。而在守備端，主要鎮守二壘的他具備良好的判斷力與傳球臂力，亦能客串游擊與三壘，為教練團的調度提供極大的彈性。李灝宇曾是2019年U-18世界盃棒球賽的冠軍班底，如今他將把這份冠軍底蘊帶上世界棒球最高殿堂。隨著2025年海盜隊鄭宗哲成功升上大聯盟後，李灝宇接力締造了屬於自己的歷史定位。全台球迷正引頸期盼底特律老虎球團的正式公告，期待見證這位台灣新星在大聯盟賽場上的初登場。