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中華職棒統一7-ELEVEn獅近期客場拿下2連勝，今（17）日作客新莊球場，踢館富邦悍將，悍將在2局下先馳得點，取得3分領先，不過獅隊馬上在4局上靠著連續安打逆轉戰局，雖然5局下范國宸開轟，將比賽追平，但獅隊在7局上靠著李丞齡的致勝安打要回領先，8局上再度攻破悍將牛棚替比賽定調，終場就以9：5擊退悍將，收下客場3連勝，悍將則是吞下主場2連敗。獅隊此役推出胡智爲交手悍將洋投魔力藍，悍將在2局上先發制人，邦力多率先敲安，是悍將球團史上第1萬支安打，一出局後王念好選到保送，葉子霆敲出二壘安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先，隨後林岱安敲出帶有1分打點的滾地球，張洺瑀又補上適時安打，悍將取得3：0領先。獅隊在3局上展開反攻，陳重羽選到保送，陳聖平敲出二壘安打，加上悍將守備發生傳球失誤，獅隊追回1分，陳聖平靠著推進上到三壘，並藉由田子杰的內野安打追回第2分，以2：3落後。4局上獅隊再度吹起反攻號角，一出局後林培緯、李丞齡、陳重羽敲安，再加上陳聖平的高飛犧牲打，獅隊連拿2分逆轉戰局，以4：3領先悍將。5局上林祖傑敲出中外野飛球，邦力多卻出現接球失誤，林子豪敲出安打，林祖傑搶攻本壘卻被阻殺在本壘前，林子豪趁傳上二壘，蘇智傑再敲出安打，獅隊還是攻下第5分。5局下輪到悍將反攻，一出局後林岳谷敲安，范國宸一棒追平，左外野2分砲，助悍將追成5：5平手。7局上悍將換上後援投手李吳永勤，獅隊抓住換投機會，林子豪敲安，蘇智傑選到保送，兩出局後李丞齡補上關鍵安打，助獅隊超前戰局，取得6：5領先。8局上獅隊添加保險分，單局敲出4支安打攻下3分，將比數改寫為9：5。胡智爲此役主投6局失5分，7局下獅隊啟用牛棚，鄭副豪、黃竣彥中繼1局無失分，9局下李其峰登板關門，雖然投出2次保送，但仍順利抓下最後1個出局數，終場獅隊就以9：5擊退悍將，收下客場3連勝，悍將則是吞下主場2連敗。