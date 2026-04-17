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福岡軟體銀行鷹隊今（17）日在主場瑞穗PayPay巨蛋以4：13慘敗給歐力士猛牛隊，兩隊戰績也因此並列太平洋聯盟首位。掛帥先發的台灣投手徐若熙遭遇「大亂調」，僅投1又2/3局就狂失7分退場，吞下本季第2敗。儘管表現不如預期，但軟銀總教練小久保裕紀賽後並未苛責這名25歲的右投，反而給予溫情鼓勵，期盼他能重新振作。徐若熙此役從開賽就遭遇亂流，面對歐力士首名打者宗佑磨，投出的第1球是一顆150公里的直球，隨即被掃出右外野全壘打牆外。這發首打席全壘打似乎徹底打亂了他的節奏，隨後接連投出保送，首局便失掉2分。進入第2局，徐若熙依然無法找回投球機制，再被太田椋轟出一發3分砲。在2出局二壘有人時，他對洋砲席摩（Bob Seymour）投出單場第5次四死球，隨後黯然退場。總計他今日僅完成1.2局的投球，被敲出6支安打（包含2發全壘打），失掉7分。後續接替的牛棚陣容也未能止血，軟銀全場共被敲出創本季最差紀錄的18支安打、狂丟13分。對於徐若熙來日後最短局數被「KO」的表現，小久保監督賽後受訪時直言，今天徐若熙的直球確實缺乏尾勁，控球也不穩定，與他本來的實力相去甚遠。不過，小久保監督並未出言責備，而是透露自己對徐若熙說：「這種時候也是會有的，下次再討回來就好。」針對徐若熙突然大走鐘的原因，小久保監督先前曾提到，徐若熙去年在台灣中華職棒時期，「投1休6」的節奏最多連續維持3周，因此在面對日本職棒漫長賽季的過程中，體能層面或許會受到影響。不過小久保監督也補充說：「這點還很難說，聽說他登板2天前的牛棚練投狀況其實很不錯。」至於徐若熙下週是否會繼續留在先發輪值中尋求復仇，小久保監督並未把話說死，僅表示：「這部分接下來會和投手教練討論後再做決定。」