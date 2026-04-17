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伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）宣布，由於黎巴嫩達成停火協議，在停火協議期間，荷姆茲海峽將對「所有商船全面開放」，美國總統川普隨後也在社群媒體發文重申荷姆茲海峽完全開放。受此消息激勵，美股17日開盤後全面大漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲513.50點或1.06％；標普500指數上漲48.07點或0.68％；那斯達克指數上漲226.457點或0.94％；費城半導體指數上漲102.23點或1.10％。根據《CNBC》報導，以色列與黎巴嫩週四達成停火，川普昨日預言伊朗戰爭「應該很快就會結束」，並稱現在一切「進展順利」；今日伊朗外長又宣布荷姆茲海峽對所有商船全開開放，中東局勢恢復和平的希望推動投資人樂觀情緒，讓美股取得強勁勢頭。中東局勢回穩直接反映在油價波動上，西德州原油期貨價格下跌超過10％，最新報每桶84.16美元；布蘭特原油期貨價格同樣大跌逾10％，最新報每桶89.20美元。焦點個股方面，台積電ADR盤中上漲2.5％，輝達股價也上漲逾1％，特斯拉股價上漲近2％。不僅科技股表現強勢，以小型股為主的羅素2000指數在盤中也創下歷史新高，在伊朗戰爭出現緩和跡象後，羅素2000指數自3月30日的低點迄今已反彈上漲14％，表現比同期的標普500指數還要亮眼。