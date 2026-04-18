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4/20穀雨節氣「5生肖」發了！財運飆升、事業運旺爆

🟡TOP 5：生肖雞

🟡TOP 4：生肖猴

▲生肖猴在穀雨節氣特別容易開啟新的收入來源，例如副業啟動、舊客戶加碼訂單，甚至跨領域合作機會。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡TOP 3：生肖鼠

🟡TOP 2：生肖牛

🟡TOP 1：生肖龍

▲生肖龍的運勢在穀雨節氣開花結果，不僅有獎金、合作主動找上門，人脈資源也會同步發揮效益。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

4月20日穀雨節氣將至，命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，穀雨象徵春季收成與能量爆發，生肖雞、猴、鼠、牛、龍財運明顯走強。有人因職場表現獲得回報，有人透過副業與合作創造新收入，也有人靠投資與人脈帶來驚喜進帳，這段期間應積極把握機會、靈活應對。生肖雞一向重視細節與效率，並不依賴運氣，而是透過長期累積實力等待時機成熟。穀雨象徵耕耘後的收穫期，與其性格高度契合。這段時間，他們在職場上的精準與穩定表現，容易獲得主管或客戶肯定，進而帶來升遷、加薪或獎金回饋。屬於那種不張揚、卻能穩定進帳的財運型態。靈活多變的生肖猴，在穀雨這股轉變氣流中更容易發揮優勢。他們擅長在既有框架之外找機會，這段期間特別容易開啟新的收入來源，例如副業啟動、舊客戶加碼訂單，甚至跨領域合作機會。只要願意將想法落實，財運往往會帶來出乎預期的收穫。穀雨水氣旺盛，象徵資源流動加快，對反應敏捷的生肖鼠而言是加分時機。他們在這段期間思緒清晰、判斷快速，容易搶先發現市場機會。無論是短期投資、合作邀約或人脈帶來的資源，都可能轉化為收入。建議策略是快速決策、靈活應變，讓財流自然聚集。生肖牛過去一段時間可能感覺付出與回報不成正比，但穀雨節氣正是轉折點。他們長期累積的努力與信譽，將在此時轉化為實質收益，例如穩定訂單或長期合作機會。這類財運偏向穩健型，不靠投機，而是透過信任與品質逐步放大收益。生肖龍在春末能量最強的穀雨時節，運勢自然提升。他們容易在職場或合作關係中獲得額外機會，例如獎金、案源或主動上門的合作邀約。同時人脈資源也會同步發揮效益，形成正向循環。只要主動出擊、把握時機，財運成長空間最大。