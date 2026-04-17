我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市議員汐止、金山、萬里區初選風波，前發言人蕭敬嚴雖然在民調中勝出，卻因停權處分引發爭議，立委徐巧芯砲轟黨部與組發會。蕭敬嚴今（17）日拋出退選震撼彈，徐巧芯則回應若他誠懇改變仍大有可為，否則「慢走不送」；對此，今（17）日政論節目《台派新上線》主持人李正皓提到，前一天台北市議員詹為元上節目被問到此事時，全程只能尷尬苦笑。藍營內部對「芯勢力」到底有多恐懼，桃園市議員于北辰加碼爆料，先前在錄影時遇過議員林金結，他在節目中評論徐巧芯的相關內容，但不是跟蕭敬嚴有關的話題，只不過錄影都還沒結束，徐巧芯就立刻打電話來，讓他感覺到這股「芯勢力」不容小覷。于北辰對蕭敬嚴的決定深感遺憾，批評黨內立委展現「小格局」，沒能建立公開透明的制度讓大家服氣，反而急著圍剿民調第一的新人。他分析，蕭敬嚴若堅持選到底，黨紀處分未必趕得上提名，但在各方壓力下宣布退選，這簡直是「全黨對他一個人的大霸凌」。于北辰直言，蕭敬嚴此步一退並非海闊天空，而是「摔下懸崖」，政治前途恐就此中斷。