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▲今年春訓的實戰打擊練習中，李灝宇首度交手老虎隊自家王牌、美聯塞揚大熱門史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／取自社群X）

▲身為一名極具威脅性的重砲手，李灝宇在打擊區上經常受到對方投手的「特別照顧」。（圖／記者葉政勳攝）

底特律老虎隊3A的「台灣怪力男」李灝宇近期傳出可能將被叫上大聯盟的振奮消息。這位年僅23歲的重砲內野手，不僅以驚人的擊球初速與長打實力聞名，其直率、幽默的個性更在小聯盟時期留下了許多令人莞爾的傳奇故事。在他正式踏上大聯盟殿堂前，讓我們一起回顧李灝宇旅美生涯中的5大經典趣事。在小聯盟奮戰時，李灝宇曾交手擁有豐富大聯盟資歷的45歲老牌左投希爾（Rich Hill）。李灝宇憑藉敏銳的觀察力，看準希爾投球動作較慢的弱點，單場肆無忌憚地發動了4次盜壘，其中有3次都是直接從這位大前輩手中盜壘成功。這瘋狂的舉動惹得希爾在投手丘上相當惱火，甚至直接對著李灝宇狂噴垃圾話，成為他旅美生涯中一段「初生之犢不畏虎」的搞笑插曲。今年春訓的實戰打擊練習中，李灝宇首度交手老虎隊自家王牌、美聯塞揚大熱門史庫柏（Tarik Skubal）。李灝宇事後笑稱，因為面對的是「世界上最好的投手」，他站上打擊區時興奮到無法思考。原本他狠下心鎖定第1球速球要全力痛擊，結果史庫柏連投2顆會「消失的變速球」，讓李灝宇連揮大空棒遭到三振。他坦言自己因為太開心而沒準備好，但也展現了面對頂尖高手的純粹熱情。身為一名極具威脅性的重砲手，李灝宇在打擊區上經常受到對方投手的「特別照顧」。他曾有一年頻繁遭到頭部附近的危險觸身球伺候。面對這種攸關職業生涯的危險近身球，天性樂觀的李灝宇並沒有在場上大動肝火，反而幽默地對外開玩笑說，既然一直被球砸，自己或許真的該考慮去「練泰拳」來防身了。在美國職棒小聯盟打拚，搭乘長途巴士是球員的家常便飯。但在2024年賽季中，李灝宇因背部傷勢缺陣時，網路上竟離奇傳出他是因為「坐小聯盟長途巴士坐太久」才導致背部重傷，甚至面臨整季報銷的命運。這個荒謬的網路傳聞在球迷間越演越烈，最終逼得他的經紀團隊必須親上火線闢謠，澄清這完全是無稽之談的假新聞。在2025年的大聯盟熱身賽中，效力老虎隊的李灝宇與海盜隊的台灣好手鄭宗哲同場較勁。在比賽後段，鄭宗哲擊出一記二壘方向的強襲滾地球，正巧由防守二壘的李灝宇接球處理。兩位在異鄉打拚的台灣小將，在棒球最高殿堂的賽場上正面交鋒，兩人在壘包上忍不住相視而笑。這一幕不僅展現了英雄惜英雄的好交情，也成為台灣球迷在網路上瘋傳的經典畫面。隨著李灝宇即將登上大聯盟的傳聞甚囂塵上，全台球迷都迫不及待想看到這位充滿個人魅力與實力的「台灣怪力男」，能在大聯盟舞台上創造更多屬於他的傳奇故事。