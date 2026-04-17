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中信兄弟今（17）日5：3擊敗味全龍，拿下本季第3勝，當家王牌勝騎士主投6局僅失2分好投，成為奪勝功臣，但他只用72球就下場引發關注，賽後總教練平野惠一透露，勝騎士今天賽前其實身體不太舒服，「他其實是硬撐著、忍耐著去投球，但大家都沒有發現對吧？這就是職業態度。」勝騎士本戰第2局率先丟分，但後續回穩，一路投完6局才退場，被打出6支安打、5次三振失掉2分。平野惠一表示，「儘管先丟2分，但他還是非常頑強地把該吃的局數都吃完。」勝騎士上一場出賽用93球，這場卻僅72球就退場，平野惠一表示，勝騎士今天其實身體有點不舒服，是硬撐著、忍耐著去投球。「我覺得他今天已經非常成功地完成他的工作了。接力上場的中繼投手們也都表現得很好。」隨後平野惠一問在場媒體，「不過大家都沒有發現對不對？這點正好展現出他身為一名職業選手的態度。」隨後媒體詢問單場MVP岳政華，他也驚訝地表示，不知道勝騎士今天其實帶傷上場。