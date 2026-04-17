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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（17）日以9：5擊退富邦悍將，收下客場3連勝，先發投手胡智爲雖然主投6局失5分，但獲得打線奧援，奪下本季首勝。獅隊總教練林岳平賽後表示，胡智爲此役表現還可以，唯獨2局下的對王念好、葉子霆的打席需要再檢討，「如果有辦法拿到出局數，他應該可以完全度過那個危機。」獅隊此役推出胡智爲先發，2局下先被邦力多敲安，三振孔念恩後對王念好投出保送，隨後被葉子霆敲出二壘安打失掉分數，後續林岱安與張洺瑀都將壘上跑者送回，胡智爲單局失掉3分；5局下胡智爲又遭狙擊，一出局後被林岳谷敲安，隨後被范國宸擊出追平2分砲，最終此役主投6局失5分，並獲得打線奧援，收下本季首勝。賽後獅隊總教練林岳平賽後表示，胡智爲的表現還可以，「第2局對葉子霆那個打席比較可惜。他搶了（球數）領先後，選了曲球（對決）被打到線邊，這打席比較可惜，如果有辦法拿到出局數，他應該可以完全度過那個危機。」賽後被鏡頭捕捉到與胡智爲進行指導，餅總解釋，「他被范國宸打全壘打，我認為那是（球數）落後時要攻擊，（挨轟）是對決的結果。但是在第2局的那個局面，他對王念好球數領先保送，對葉子霆球數領先選擇曲球（被敲安），這2個打席是他今天一開始掉分比較大的關鍵。」獅隊本週客場之旅收下3連勝，布雷克、喬登、胡智爲都至少吃了6局，餅總認為，此役能贏球的關鍵是打線有效發揮，「很難得對魔力藍可以很順利攻下他，他們的後援我們也有辦法一直得分。」