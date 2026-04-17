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福岡軟體銀行鷹隊的台灣強投徐若熙今（17）日在主場對戰歐力士猛牛隊，僅投1又2/3局便狂失7分黯然退場。這場比賽他表現不若此前那般出色，球評謝岱穎賽後接受《NOWNEWS》訪問時進行了深度解析，點出徐若熙此役不僅直球球速明顯下滑，就連他最引以為傲的「最強武器」變速球也首度在日職賽場遭到狙擊，而背後的根本原因，恐怕與他近期「連續5周出賽」的密集賽程脫不了關係。謝岱穎首先點出，從第1局就可以明顯看出徐若熙的投球狀況極度不理想。首先是直球球速明顯下降，整場比賽球速超過150公里的球僅有3至5顆，且進壘點偏高、品質遠低於平均水準。今日遭到宗佑磨與太田椋擊出的2發全壘打，全都是因為直球投得不夠高、掉進紅中偏甜的位置而遭到痛擊。除了直球失去威力，徐若熙的變化球控制能力也大幅下滑。從開賽起，他的幾種主要變化球都無法有效控進好球帶，導致壞球率飆高，陷入絕對落後的被動局面。在變化球全面迷航的情況下，徐若熙在關鍵時刻只能極度依賴他最具威脅性的武器變速球。然而到了第2局，這項武器也宣告失靈。球評指出，第2局面對中川圭太時，徐若熙的變速球被敲出帶有打點的安打，這也是他今年轉戰日職後，首度有變速球被對手敲出安打。隨後在遭到太田椋全壘打重擊後，徐若熙又被森友哉擊出二壘安打，而這顆球同樣是一顆掉到紅中位置的失投變速球。自己最依賴的武器被敲出2支安打，顯示其出手狀態確實非常不理想。對於徐若熙為何會突然狀態雪崩，球評分析，這很可能與「密集出賽」的體能負荷有關。雖然這僅是徐若熙開季後的第3場例行賽先發，但若算上季前的2場官辦熱身賽，他等於已經連續5周都有登板紀錄。球評進一步剖析賽程間隔，雖然徐若熙今日是休息了較充裕的8天後才登板，但在此之前的三次出賽，休息天數分別只有7天、5天與6天。回顧徐若熙過去在中華職棒味全龍隊時期，為了保護他的手臂與體能，教練團最多只會讓他連續3周出賽便強制安排休息。