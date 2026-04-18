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▲中信女籃主力邱群琋於現場親筆簽名球衣，曾締造單場72分紀錄的她，將率隊挑戰UBA四強，力拚在小巨蛋再創歷史。（圖／中信女籃提供）

▲女籃球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇出席感恩茶會，與企業夥伴交流互動。（圖／中信女籃提供）

▲中信女籃球員許婉昀於感恩茶會現場展示簽名球衣，象徵球隊攜手企業邁向UBA四強舞台，為小巨蛋決戰全力備戰。（圖／中信女籃提供）

114學年度UBA決賽將於本週末（18、19日）在臺北小巨蛋登場，中信金融管理學院（以下簡稱中信學院）女籃本季強勢崛起，首度闖進公開女一級四強，成為本屆最大黑馬。為迎接關鍵戰役，校方特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，結合企業資源與產學合作，為球員備戰四強賽注入後盾。中信學院近年在國內籃球版圖快速崛起，本季表現更是全面開花。不僅一般組男女隊雙雙打進小巨蛋冠亞軍戰，公開男子組也拿下全國第八名，而公開女子組更是首度挺進四強總決賽，整體戰力與培訓成果備受肯定。本次感恩茶會邀請多家長期支持基層運動的企業夥伴到場交流，透過座談會、球衣致贈與簽名儀式，正式揭開產學合作發展新篇章。企業代表也肯定球員努力逐夢的過程，並表示願意持續投入資源支持台灣籃球發展。其中，主力球員邱群琋曾締造單場72分的驚人紀錄，讓外界驚艷，甚至被譽為「台版Kobe」。企業代表更笑稱，若球隊奪冠，不排除推出專屬紀念商品，為球員留下歷史印記。除了競技成績，中信學院也積極培養學生的多元能力。運動產業管理學程主任顏君彰指出，校方期望運動員在場上拚搏之餘，也能兼顧學業與職涯發展，透過跨領域課程與專業證照，強化未來就業競爭力；學校也結合金融商學優勢，提供學生多元學習機會，讓球員在運動之外，同步累積職場實力。因應國際籃球3x3趨勢，中信學院積極推動相關發展。總教練何正峰帶領球員參與國內總統盃3x3賽事，並進軍菲律賓職業3x3聯賽，讓球員提前接軌國際舞台。同時，學校也與羽田娛樂、歐印行銷合作，規劃產學合作計畫，未來將以學生為核心籌組3x3城市隊，結合城市發展與職業舞台，擴展球員生涯可能性。多家企業也在本季提供實質支援。包含合昶建設、歐印行銷投入資源支持球隊發展；吳信達博士提供氫水飲品協助運動員補給；皪禾診所則提供醫療與恢復相關服務。此外，禔姆股份有限公司未來將提供臺南安南區國民運動中心及集團職缺，並設立獎助學金，協助優秀學生運動員銜接職涯。茶會尾聲由球員彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀致贈簽名球衣，現場氣氛溫馨熱烈。中信女籃將於今（18）日下午1點在四強賽首戰對決世新大學，期盼帶著企業與校方支持，在臺北小巨蛋續寫隊史新篇章。