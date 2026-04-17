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伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）今（17）日宣布，由於黎巴嫩達成停火協議，在停火協議期間，荷姆茲海峽將對「所有商船全面開放」。美國總統川普（Donald Trump）最新又發文透露，接到北約打電話來問「要幫忙嗎？」川普說自己叫他們「走開」並嘲諷北約就是「紙老虎」，只有在事情結束後才會出現。阿拉格奇宣布荷姆茲海峽全面開放後，川普隨即跟進發文證實此事，之後又補充說，美軍針對伊朗的海上封鎖將繼續有效，「直到我們與伊朗的談判百分之百完成為止」，但川普強調這一進程應該很快就會完成。川普重申伊朗將放棄去年遭美軍空襲時損失的濃縮鈾，且其中並未涉及任何形式的金錢交易。川普說這項協議也與黎巴嫩無關，但美國將與黎巴嫩合作，以適當的方式處理真主黨局勢。川普強調，「以色列將不再轟炸黎巴嫩，美國已經禁止他們這樣做。夠了就是夠了」。川普還說「將讓黎巴嫩再度偉大！」川普另外提到伊朗在美國的幫助下，正在清除所有水雷。川普同時感謝了沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達，以及關鍵中間人巴基斯坦的協助，稱今天「對全世界來說是偉大而輝煌的一天！」川普後來又發文吐槽北約，「在荷姆茲海峽的情勢已經結束之後，我接到北約的來電，詢問我們是否需要協助。我告訴他們，除非只是想把他們的船裝滿石油，否則就別靠近。他們在需要的時候毫無作用，只是紙老虎！」