隨著2026年大聯盟賽季進入4月下旬，部分開季表現不理想的球隊已開始被媒體點名進行陣容重組。美媒《Bleacher Report》資深記者魯特（Joel Reuter）近日提出一項大膽的交易提案，指出底特律老虎隊為了補強中外野防線，可能向多倫多藍鳥隊發動交易，而剛傳聞將登上大聯盟的台灣潛力新星「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）則被列為這樁交易案的核心籌碼。
補強外野漏洞 老虎隊看中瓦修全能身手
根據魯特的分析，老虎隊目前在中外野位置面臨「旋轉門」式的戰力空缺，特別是在外野手梅多斯（Parker Meadows）接受手臂手術長期缺陣後，急需一名穩定的戰力。報導建議老虎隊瞄準藍鳥隊的明星外野手瓦修（Daulton Varsho）。
現年29歲的瓦修自2023年加入藍鳥隊以來，已累積多達45次的DRS（Defensive Runs Saved），是聯盟頂尖的防禦型外野手。他在2025年賽季更繳出20轟、OPS+ 121的優異成績，其優異的長打火力與守備多樣性，被視為老虎隊提升競爭力的最佳人選。
李灝宇成交易核心 美媒評價：具進攻潛力的工具人
在這份交易提案中，老虎隊預計送出包含李灝宇在內的三名潛力新秀，以換取瓦修。李灝宇目前在老虎隊農場排名第7，被魯特評為這樁交易中重要籌碼。
報導指出，李灝宇的技術特質與藍鳥隊現有的克萊門特（Ernie Clement）或史奈德（Davis Schneider）相似，是一名具備進攻上限且守備多樣的工具人選擇。除了李灝宇，這筆包裹還可能包含去年在小聯盟展現驚人三振能力（87.1局104K）的左投米勒（Jake Miller），以及具備優異上壘能力與守備實力的外野新秀史壯（Jackson Strong）。
交易成真機率？藍鳥隊態度是關鍵
雖然這項提議在媒體間引發討論，但目前還未聽聞球團有實際行動。作為去年的美聯冠軍，藍鳥隊目前雖僅取得7勝10敗的開局，但球隊傾向將此歸咎於季後賽後的疲勞與傷病，未必願意在季初就送出正值巔峰的瓦修。
此外，李灝宇近期在老虎隊3A表現火燙，甚至傳出有望被拉上大聯盟的消息。若老虎隊視其為未來內野核心，是否願意為了即戰力瓦修而放棄這位台灣怪力男，還要打上一個問號。
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根據魯特的分析，老虎隊目前在中外野位置面臨「旋轉門」式的戰力空缺，特別是在外野手梅多斯（Parker Meadows）接受手臂手術長期缺陣後，急需一名穩定的戰力。報導建議老虎隊瞄準藍鳥隊的明星外野手瓦修（Daulton Varsho）。
現年29歲的瓦修自2023年加入藍鳥隊以來，已累積多達45次的DRS（Defensive Runs Saved），是聯盟頂尖的防禦型外野手。他在2025年賽季更繳出20轟、OPS+ 121的優異成績，其優異的長打火力與守備多樣性，被視為老虎隊提升競爭力的最佳人選。
在這份交易提案中，老虎隊預計送出包含李灝宇在內的三名潛力新秀，以換取瓦修。李灝宇目前在老虎隊農場排名第7，被魯特評為這樁交易中重要籌碼。
報導指出，李灝宇的技術特質與藍鳥隊現有的克萊門特（Ernie Clement）或史奈德（Davis Schneider）相似，是一名具備進攻上限且守備多樣的工具人選擇。除了李灝宇，這筆包裹還可能包含去年在小聯盟展現驚人三振能力（87.1局104K）的左投米勒（Jake Miller），以及具備優異上壘能力與守備實力的外野新秀史壯（Jackson Strong）。
交易成真機率？藍鳥隊態度是關鍵
雖然這項提議在媒體間引發討論，但目前還未聽聞球團有實際行動。作為去年的美聯冠軍，藍鳥隊目前雖僅取得7勝10敗的開局，但球隊傾向將此歸咎於季後賽後的疲勞與傷病，未必願意在季初就送出正值巔峰的瓦修。
此外，李灝宇近期在老虎隊3A表現火燙，甚至傳出有望被拉上大聯盟的消息。若老虎隊視其為未來內野核心，是否願意為了即戰力瓦修而放棄這位台灣怪力男，還要打上一個問號。