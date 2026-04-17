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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍並喪失立委資格，近日她接連上政論節目開罵黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡，引發外界熱議。民眾黨秘書長周榆修今（17）日受訪時明確指出中評會處分的四大理由：第一是持續性違紀重創黨形象，第二是堅持「公職不可交易化」，第三是損害政黨品牌與社會信任，最後則是相關事證明確。他直言，公職職務絕不能用來拿錢或當作對價關係，李貞秀已嚴重跨越紅線。針對「持續性違紀」的部分，周榆修透露早在2025年李貞秀就曾罵媒體人黃光芹「永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清楚狀況還在收留這對夫妻」、「黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人」等言論被停權三個月。就任立委後黨內並未看到她有調整與修正，才導致後續爭議不斷。周榆修強調，中評會的處分是有跡可循的，若李貞秀對此結果感到不服，她可在30天內提出申訴，透過正式管道尋求裁決。至於各界關注的國籍法爭議，周榆修澄清，不論是黃國昌、陳智菡或是他本人，過去都一再提醒李貞秀，放棄國籍在法律與政治上必須窮盡一切可能，這是擔任公職必經的完整過程，並非刻意為難。對於李貞秀指控黨內回頭害她，周榆修感嘆是「欲加之罪，何患無辭」，強調黨部的立場非常明確，對這類指控感到相當沉重。