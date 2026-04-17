我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（17）日靠著打線中段發揮，成功逆轉比分5：3贏球，總教練平野惠一賽後直言，許基宏與岳政華回歸後，搭配陳俊秀穩定扛下中心棒次，確實對整體攻擊火力有幫助，平野惠一還分享，賽前日籍打擊教練生氣提醒年輕球員，要大家看看這些主力、老將是怎麼做出示範、透過打擊幫助團隊贏球。中信兄弟本場第2局就陷入2分落後，第四局先追回1分，隨後六局上展開反攻，黃韋盛先敲出陽春砲追平，後續詹子賢、岳政華串聯安打逆轉戰局，搭配牛棚回穩守住勝利。平野惠一賽後談到許基宏、岳政華歸隊後，對打線的影響極大，「基本上就是這樣，現在每天排他們上。」但他也提到，許基宏剛從二軍回來，應該還需要一點時間，適應一軍投手的球速與強度。平野惠一也提到，許基宏即使是指定打擊出戰，沒有上場守備，但仍在板凳上努力喊聲、鼓勵隊友，陳俊秀則是獨自扛中心打線任務。隨後平野惠一分享，賽前打擊教練特別生氣地喊聲，提點陣中年輕野手們，「你看這些主力老將都拿出很好的範本，你們要仔細觀察學習。」岳政華隨後受訪也證實，賽前日籍打擊教練確實有語氣嚴肅地提醒這件事，「這也算是一個激將法吧！讓我們不要想太多，往前衝就對了。想法不要那麼多。」談到陣中老大哥們發揮，岳政華稱讚他們總能把自己的工作做得很好。「球隊需要什麼，他們就是以球隊為主，做給我們這些年紀比較小的看。他們都沒有只顧自己，都是以團隊為重。」