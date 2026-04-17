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▲顏清標下階梯時突然身子往下一矮，幸好他左手緊扶轎桿，前方緊貼著韓國瑜，並無大礙。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

▲大甲媽起駕典禮，神轎前滿滿的藍營政治人物。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮YT，2026.04.17）

大甲媽遶境活動起駕時間一年比一年早！今晚10時5分準時起駕，展開9天8夜3百多公里的年度盛事。扶轎的政治人物除了前年的韓國瑜、去年的盧秀燕，新增了國民黨主席鄭麗文，鄭麗文興奮得不斷向信眾揮手，韓、盧則是駕輕就熟。但神轎緩緩出正殿前，顏清標疑似踩空一階，整個人往下一矮，幸好前面有高個子的韓國瑜頂著，有驚無險。一年一度的大甲媽遶境活動被譽為全球3大宗教盛事，但近年出席的民進黨政治人物越來越少，藍白陣營則是越來越多。下午民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌先到，傍晚則有台中市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇、綠委何欣純。立法院副院長江啟臣和前台北市副市長李四川，傍晚的上轎典禮、晚上的起駕典禮都參加。今年遶境活動和往年一樣熱鬧，大甲鎮瀾宮估計，今（17）日湧進大甲的民眾約有60萬人，預估9天8夜的活動應有600萬人次參與。比較特殊的是，為了趕在子時11點出城，準時在大甲溪橋燃放百萬煙火，今年起駕時間比去年早40分鐘，10點5分準時進行。往年的起駕大典，都由當年炙手可熱的政治人物和鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤一起扶轎，前年是剛接任立法院長的韓國瑜、去年是藍營一姐台中市長盧秀燕，今年扶轎政治人物多達3位，個子最高的鄭麗文站在最前面，韓瑜與盧秀燕也不在乎自己會被擋住，照樣開心扶轎。去年走了半小時的顏清標，今年走到大甲菜市場，就換立委兒子顏寬恒接手。