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效力於底特律老虎隊3A的台灣「怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee），近期因老虎隊陣中工具人麥金斯特里（Zach McKinstry）身陷傷兵疑雲，傳出即將登上大聯盟，成為台灣第19人。然而，競爭才剛剛開始，李灝宇並非老虎唯一能從3A較上來的人選，他將與農場兩大好手榮格（Jace Jung）及克魯茲（Trei Cruz）之後還將繼續角逐這唯一的晉升機會。老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）今日證實，隊內重要工具人麥金斯特里目前傷勢複雜且嚴重。在日前的比賽中，麥金斯特里先後經歷了肩膀碰傷、撲壘導致胸部挫傷，最後更因髖關節嚴重挫傷導致行動不便。辛奇坦言：「他傷得挺重的，行動不太方便，情況比較複雜。」隨著麥金斯特里高機率進入傷兵名單，老虎隊必須從40人名單中挑選合適人選，而李灝宇正是在這關鍵時刻被列入討論名單。雖然李灝宇的長打潛力備受期待，但他也面臨兩位競爭者的挑戰，第一位是榮格（Jace Jung），他是老虎隊頂級新秀，去年就曾在大聯盟出賽21場，擁有更成熟的經驗。目前在3A打擊率2成27、1發全壘打。另一位是全方位工具人克魯茲（Trei Cruz），守備範圍涵蓋三游及外野，對於需要填補麥金斯特里工具人空缺的老虎隊來說，是極佳的戰術選擇。儘管開季因傷勢調整導致開季打擊率僅1成54，但李灝宇16日的比賽中展現了驚人的「擊球品質」，成為他最強大的競爭籌碼。他面對紅人3A投手梅伊（Luis Mey）一顆高達97.5英哩（約156.9公里）的內角火球，竟能以反方向轟出兩分砲，展現無與倫比的爆發力。數據顯示，李灝宇在該場比賽的4個打席中，有3次被認定為「強勁擊球」，擊球初速分別達到100.2英哩、97.9英哩及全壘打的96.8英哩，狀況調整不錯。