民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤今（17）日晚間與民眾黨創黨主席柯文哲、立委陳清龍前往逢甲夜市掃街拜票，疑似遭兩名騎乘機車的不明人士攻擊，嫌犯隨機向空中噴灑辣椒水，導致劉芩妤、柯文哲及多名幕僚當場呼吸道嚴重不適，現場咳嗽聲不斷。

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從柯文哲現場直播的影片畫面可以看到，事發當時眾人紛紛捂住鼻口，神情有些痛苦。劉芩妤在鏡頭前直呼「到底是什麼東西這麼嗆」，隨後警覺反問「這是不是被攻擊」，一旁的柯文哲也神色凝重表示「我也有感覺到」。現場工作人員與發言人張彤都出現咳嗽不適的反應，結束完掃街行程，劉芩妤隨即痛批此舉不僅是針對特定政治人物的恐嚇，更是對市民人身安全的威脅。

劉芩妤還原現場，指出約在晚上8點50分掃完街準備拍照時，眾人集體感受到喉嚨與眼睛不適，事後與志工確認是兩名雙載不明人士所為。她嚴正譴責此種暴力行為，強調受害者不只是工作人員與柯文哲，連無辜市民都遭受攻擊，因此她將於明（18）日上午9點前往警察局第六分局報案，絕不姑息危害社會安全的惡行。

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蕭宇珊編輯記者

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