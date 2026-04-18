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▲福斯特與前太陽隊球員保羅（Chris Paul）之間存在長達數年的「季後賽不勝魔咒」，雖然保羅目前已不在聯盟之中，但福斯特在關鍵戰役的吹罰尺度一向具有極高話題性。（圖／美聯社／達志影像）

▲太陽隊防守專家布魯克斯今日在訓練結束後，針對如何限制柯瑞的發揮給出了強硬回應。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後附加賽生死戰今（18）日將於鳳凰城點燃戰火，由金州勇士隊客場挑戰鳳凰城太陽隊。NBA官方正式公布本場比賽的裁判名單，由被球迷戲稱為「CP3剋星」的知名裁判福斯特（Scott Foster）擔任主裁判。此外，太陽隊防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）在賽前採訪中對勇士當家球星柯瑞（Steph Curry）發出挑釁，直言防守關鍵在於「身體對抗」，整場比賽火藥味十足。根據官方公布的名單，明日常規賽生死戰的裁判團如下：主裁判： 福斯特（Scott Foster）第二裁判： 厄文（Mitchell Ervin）第三裁判： 馬多克斯（Tre Maddox）其中，主裁判福斯特的出現最令球迷關注。福斯特與前太陽隊球員保羅（Chris Paul）之間存在長達數年的「季後賽不勝魔咒」，雖然保羅目前已不在聯盟之中，但福斯特在關鍵戰役的吹罰尺度一向具有極高話題性。對於這場一戰定生死的比賽，裁判的哨音將可能直接影響勇士與太陽兩支極度依賴節奏的球隊。太陽隊防守專家布魯克斯今日在訓練結束後，針對如何限制柯瑞的發揮給出了強硬回應。布魯克斯表示：「柯瑞是偉大的射手，擅長創造錯位優勢。我們的計畫就是讓他陷入陣地戰的消耗，並且時刻保持身體對抗——他並不喜歡身體對抗。」布魯克斯進一步透露，太陽隊將採取「無限換防」或「後衛延誤、長人回撤」的策略，試圖將柯瑞鎖死在對抗強度極高的陣地戰中，這也預告了明日比賽的對抗強度將提升至季後賽級別。勇士隊在周四擊敗快艇的比賽中展現了冠軍底蘊，但總教練科爾（Steve Kerr）先前曾對柯瑞、格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）等四名核心老將下達了「40分鐘限時令」。儘管在關鍵戰役中，柯瑞與格林分別出戰了36與35分鐘，但在緊接而來的背水一戰中，這群平均球齡達15年的老將體能狀況將是隱憂。特別是波爾辛吉斯目前仍受右腳踝酸痛困擾，勇士是否能在短短48小時內重整旗鼓，在鳳凰城的敵對氛圍中突圍，考驗著這支王朝球隊的韌性。勇士本季對陣太陽擁有3勝1敗的對戰優勢，且陣中還有吉米·巴特勒（Jimmy Butler）等人蓄勢待發。然而太陽隊擁有布克（Devin Booker）強大的主場得分火力，加上狄龍與阿倫（Grayson Allen）在防守端的侵略性，比賽結果仍難以預料。明日獲勝的一方將正式取得西區第8種子，晉級季後賽挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。